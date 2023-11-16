الشفافية الغامضة لحلقات زحل التي تم الكشف عنها من خلال كسوف الشمس

لقد استحوذ زحل، بحلقاته الساحرة، على انبهار العلماء وعشاق الفضاء على حد سواء. في عام 1997، انطلقت المركبة الفضائية كاسيني في مهمة رائعة مدتها سبع سنوات إلى زحل، بهدف إجراء مسح موسع للكوكب وأقماره، وبالطبع حلقاته الشهيرة. قبل أن تنتهي مهمتها في عام 2017، جمعت كاسيني كنزًا من البيانات من خلال الطيران بين زحل وحلقاته. الآن، استخدم علماء الكواكب هذه البيانات للكشف عن طريقة غير تقليدية لقياس العمق البصري لحلقات زحل خلال كسوف الشمس.

لفهم مفهوم العمق البصري، من المهم فهم المسافة التي يمكن أن ينتقلها الضوء عبر المادة قبل أن ينتشر أو يمتص. يرتبط العمق البصري ارتباطًا وثيقًا بشفافية الجسم. وأدرك طالب الدكتوراه جورج زيستوريس من جامعة لانكستر أنه يمكن أن يكون هناك ارتباط بين أحداث "كسوف الشمس" التي شهدتها كاسيني عندما تحركت المركبة الفضائية في الظل خلف زحل أو حلقاته. إذا ثبت صحة ذلك، فإن شفافية حلقات زحل ستكون حاضرة بوضوح في البيانات التي جمعتها كاسيني.

تم تصميم مسبار لانجميور، وهو أداة موجودة على متن كاسيني، في المقام الأول لقياس البلازما الباردة في الغلاف المغناطيسي لزحل. ومع ذلك، عندما تعرض المسبار لأشعة الشمس، أدى ذلك إلى إطلاق عملية تعرف باسم التأثير الكهروضوئي، حيث أطلقت مادة المسبار إلكترونات بسبب الطاقة التي توفرها الأشعة. وهذا يعني أن المسبار لم يكتشف الإلكترونات من الغلاف المغناطيسي فحسب، بل اكتشف أيضًا الإلكترونات الناتجة عن اصطدام الشمس بجسمها المعدني.

أثناء تحرك كاسيني داخل وخارج ظل زحل وحلقاته، سجل مسبار لانجميور تقلبات كبيرة في كثافة بيانات الإلكترون. أدرك Xystouris أن هذه الاختلافات كانت مرتبطة بكمية ضوء الشمس التي تمر عبر كل حلقة على حدة. وباستخدام خصائص مادة المسبار وشدة ضوء الشمس في محيط زحل، تمكن زيستوريس وفريقه من عكس حساب العمق البصري لحلقات زحل.

كشفت الدراسة، التي نُشرت في شهر سبتمبر في الإشعارات الشهرية للجمعية الفلكية الملكية، أنه على الرغم من أن حلقات زحل الرئيسية تمتد على بعد حوالي 140,000 ألف كيلومتر من الكوكب، فإن سمكها الأقصى يبلغ كيلومترًا واحدًا فقط. علاوة على ذلك، ستميل هذه الحلقات المميزة نحو الأرض بحلول عام 2025، لتختفي عن أعيننا لفترة وجيزة مدتها بضعة أشهر قبل أن تُسعد مراقبي النجوم مرة أخرى.

أسئلة وأجوبة:

س: كيف قامت كاسيني بقياس العمق البصري لحلقات زحل؟

ج: قامت كاسيني بقياس العمق البصري لحلقات زحل بشكل غير مباشر من خلال تحليل كسوف الشمس الذي شهدته خلال رحلتها.

س: ما هو العمق البصري للمادة؟

ج: يشير العمق البصري إلى المدى الذي يمكن أن ينتقل به الضوء عبر المادة قبل أن ينتشر أو يمتص، بالإضافة إلى مستوى شفافية الجسم.

س: ما هو مسبار لانجميور؟

ج: مسبار لانجميور هو أداة موجودة على متن كاسيني مصممة لقياس البلازما الباردة في الغلاف المغناطيسي لكوكب زحل.

س: ماذا كشفت الدراسة عن سمك حلقات زحل؟

ج: وجدت الدراسة أنه على الرغم من أن الحلقات الرئيسية لزحل تمتد لمسافة 140,000 ألف كيلومتر من الكوكب، إلا أن سمكها الأقصى يبلغ كيلومترًا واحدًا فقط.

س: هل تختفي حلقات زحل عن الأنظار؟

ج: ستختفي حلقات زحل مؤقتًا عن رؤية الأرض حوالي عام 2025 حيث تميل نحونا في المرحلة التالية من مدار زحل، لكنها ستعود خلال بضعة أشهر.