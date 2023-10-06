يدعوك مركز كيري وود للطبيعة لمشاهدة كسوف الشمس السنوي المذهل

يستضيف مركز كيري وود للطبيعة حدثًا خاصًا لمراقبة كسوف الشمس السنوي القادم. وتحدث هذه الظاهرة النادرة عندما يقع القمر بين الشمس والأرض، مما يخلق ظلا على سطح الأرض. باستخدام المعدات المناسبة، من الممكن رؤية الشمس بأمان حيث يحجب القمر ضوءها جزئيًا.

ووفقا لوكالة ناسا، فإن هذا الكسوف بالذات هو كسوف حلقي للشمس. ويحدث الكسوف الحلقي عندما يكون القمر عند أو بالقرب من أبعد نقطة له عن الأرض أثناء مداره. ونتيجة لذلك، يبدو القمر أصغر من الشمس ولا يغطيها بالكامل. وبدلا من ذلك، فإنه يخلق مشهدا آسرا لقرص مظلم فوق قرص أكبر ومشرق، مشكلا شكلا يشبه الحلقة حول القمر.

سيحدث كسوف الشمس صباح يوم السبت 14 أكتوبر. ويتيح هذا الحدث لـ Red Deer فرصة فريدة لمشاهدة كسوف الشمس، والذي سيكون أفضل منظر تشهده المدينة منذ عدة سنوات.

انضم إلى مركز كيري وود للطبيعة لحضور هذا الحدث الذي لا يُنسى وشاهد جمال وعجائب كسوف الشمس السنوي. تأكد من إحضار المعدات اللازمة لمراقبة الكسوف بأمان والاستمتاع بهذا الحدث السماوي الاستثنائي.

التعاريف:

– كسوف الشمس: ظاهرة تحدث عندما يمر القمر بين الشمس والأرض مسبباً ظلاً مؤقتاً على سطح الأرض.

– كسوف الشمس الحلقي: نوع من كسوف الشمس حيث يكون القمر في أو بالقرب من أبعد نقطة له عن الأرض، وينتج عنه شكل يشبه الحلقة حول القمر.

مصادر:

– مركز كيري وود للطبيعة

- ناسا