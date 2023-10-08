كسوف الشمس سيمر عبر أمريكا الشمالية في 14 أكتوبر

تشهد أمريكا الشمالية، يوم السبت 14 أكتوبر، كسوفًا للشمس. وسيبدأ الكسوف فوق المحيط الهادئ، غرب جزيرة فانكوفر، ثم يتجه نحو الجنوب الشرقي، ليصل إلى اليابسة في ولاية أوريغون ويعبر سبع ولايات أمريكية أخرى قبل أن يستمر إلى المكسيك وأمريكا الجنوبية. وفي حين أن تأثيرات الكسوف ستكون مرئية شمال خط عرض 49 في كندا، إلا أنه سيكون كسوف حلقي وليس كسوف كلي.

سوف تختلف التجربة البصرية للكسوف في جميع أنحاء كندا. وستشهد فانكوفر ومنطقة أوكاناجان في كولومبيا البريطانية حوالي 80% من الكسوف، بينما ستشهد كالجاري حوالي 70%، وريجينا 60%، ووينيبيج 50%، وتورونتو 30%، ومونتريال 20%، والمقاطعات الأطلسية 10% فقط. الفرق بين الكسوف الحلقي والكسوف الكلي هو أنه خلال الكسوف الحلقي، لا يحجب القمر الشمس بالكامل، مما يخلق تأثير "حلقة النار" الساحرة حول القمر للمشاهدين على طول الجزء الأكثر ظلمة من مسار الكسوف.

أفضل مشاهدة للكسوف الحلقي ستكون على طول المسار الحلقي الذي يبلغ عرضه 125 ميلًا. ويشهد المجتمع الساحلي في فلورنسا بولاية أوريغون، والذي يقع في منتصف مسار الكسوف، بالفعل زيادة في حجوزات الفنادق. ومن المهم أن نلاحظ أن النظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف دون حماية مناسبة للعين يمكن أن يسبب إصابة شديدة للعين. ولذلك ينصح الخبراء باستخدام وسائل حماية متخصصة للعين عند مراقبة الكسوف.

المصادر: الأخبار العالمية