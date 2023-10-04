الأحداث السماوية التي يجب مشاهدتها في أكتوبر 2023

يجلب شهر أكتوبر سلسلة من الأحداث السماوية المذهلة التي ستسعد مراقبي النجوم وعشاق علم الفلك. من زخات الشهب إلى مشاهدة الكواكب، هناك ما يستمتع به الجميع. فيما يلي قائمة كاملة بالأحداث السماوية التي يجب مشاهدتها والتي ستحدث في أكتوبر 2023:

دش النيزك التنيني (8-9 أكتوبر): على الرغم من أن زخة شهب التنينية أكثر اعتدالًا تاريخيًا، إلا أنها تعد بحدوث ما يصل إلى 10 شهب في الساعة في ظل الظروف المثالية. يمكن لمراقبي السماء مشاهدة هذا العرض من الشمال الغربي مساء يوم 8 أكتوبر وحتى الصباح الباكر من يوم 9 أكتوبر. ولتعزيز التجربة، يتم تشجيع المتحمسين على العثور على موقع مظلم في السماء، مثل الحديقة الوطنية، للحصول على المشاهدة المثالية. القمر يلتقي بالزهرة (10 أكتوبر): سيظهر ثالث ألمع جسم في السماء، كوكب الزهرة، بجانب القمر في السماء الشرقية يومي 10 و11 أكتوبر. يمكن للمراقبين اكتشاف كوكب الزهرة بالقرب من القمر، مع رؤية Regulus المتلألئ بجانب كوكب الزهرة في كلتا الليلتين. الكسوف الحلقي للشمس (14 أكتوبر): إن الحدث الأكثر توقعاً لهذا الشهر، وهو الكسوف الحلقي للشمس، سوف يأسر مراقبي السماء في طريقه إلى الاكتمال في الرابع عشر من أكتوبر/تشرين الأول. وسوف تكون هذه الظاهرة غير العادية، الملقبة بـ "حلقة النار"، مرئية من أجزاء من الولايات المتحدة، بما في ذلك كاليفورنيا، نيفادا، نيو مكسيكو، أريزونا، كولورادو، يوتا، وتكساس. يزداد الطلب على أماكن الإقامة حيث يستعد المتحمسون لمشاهدة الكسوف الذي يبدأ حوالي الساعة 14 صباحًا بالتوقيت الشرقي. بالنسبة لأولئك الذين هم خارج المسار، سيظل الكسوف الجزئي يقدم مشهدًا يحبس الأنفاس، أو بدلاً من ذلك، ستوفر ناسا بثًا مباشرًا للمشاهدين عبر الإنترنت. دش نيزك الأوريونيد (21-22 أكتوبر): استعد لرهبة مراقبة النجوم حيث يزين زخات شهب الجباريات سماء الليل في الفترة من 21 إلى 22 أكتوبر، ويصل إلى ذروته بين منتصف الليل والفجر. تبهر هذه النجوم المتساقطة، القادمة من مذنب هالي، المراقبين بحركتها السريعة. على الرغم من أن سطوع القمر قد يؤثر على الرؤية، إلا أن التوجه إلى حديقة مظلمة السماء يستحق الجهد المبذول لإلقاء نظرة على هذا الحدث المذهل. كوكب الزهرة يصل إلى أقصى استطالة (23 أكتوبر): في 23 أكتوبر، سيصل كوكب الزهرة، الكوكب الثاني من الشمس، إلى أقصى استطالة له، مما يجعله أحد أفضل أوقات السنة لمراقبة هذا الجرم السماوي النابض بالحياة. سيكون كوكب الزهرة في أبعد نقطة عن وهج الشمس حوالي الساعة 7 مساءً بالتوقيت الشرقي، مما يوفر لعشاق السماء فرصة رائعة للاستمتاع بجمالها.

تقدم هذه الأحداث تذكيرًا بعجائب الكون وتوفر فرصة للناس لتقدير جمال الكون. لذا، احصل على التلسكوبات الخاصة بك وابحث عن مكان مريح للاستمتاع بهذه العروض الكونية المذهلة. مشاهدة النجوم سعيدة!

مصادر:

- صحيفة هندوستان تايمز