كسوف الشمس "حلقة النار" يضيء سماء الأمريكتين

حدث سماوي نادر يعرف باسم كسوف الشمس الحلقي فوق أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية يوم السبت. ولن تكون هذه الظاهرة المذهلة مرئية في هذا الجزء من العالم مرة أخرى حتى عام 2046. وخلال كسوف الشمس الحلقي، يقع القمر في أبعد نقطة في مداره عن الأرض، لذلك لا يمكنه حجب الشمس بالكامل. وبدلا من ذلك، يحيط ضوء الشمس الناري بظل القمر، مما يخلق ما يشار إليه غالبا باسم "حلقة النار".

بدأ الكسوف في ولاية أوريغون الساعة 9:13 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، ومن المتوقع أن ينتهي قبالة ساحل المحيط الأطلسي في البرازيل الساعة 3:48 مساءً بالتوقيت الشرقي. ومع تحرك القمر أمام الشمس، أظلمت السماء مدينة تلو الأخرى على طول مسار الكسوف، مما تسبب في انخفاض درجات الحرارة. وحتى أولئك الذين كانوا خارج المسار المباشر تعرضوا لكسوف جزئي للشمس على شكل هلال، حيث بدا أن القمر كان يأخذ قضمة من الشمس.

ولم تقتصر تأثيرات الكسوف على السماء أعلاه. ويمكن رؤية أهلة صغيرة على الأرض، تنعكس على الزجاج الأمامي للسيارات ونوافذ ناطحات السحاب. بالنسبة لأولئك الذين يراقبون من المناطق التي بها أشجار، كانت المسافات بين الأوراق بمثابة ثقوب، مما يخلق أهلة فردية من الضوء.

إذا فاتتك رؤية الكسوف الحلقي لهذا العام، فضع علامة على التقويم الخاص بك ليوم 8 أبريل 2024. في ذلك اليوم، سيمر كسوف كلي للشمس فوق المكسيك والولايات المتحدة وكندا، مما يوفر فرصة أخرى لمراقبي السماء لمشاهدة هذا الكسوف الحلقي. حدث آسر. تذكر الاحتفاظ بنظارات الكسوف المعتمدة وأجهزة عرض الطاقة الشمسية ومرشحات الطاقة الشمسية للكاميرا الخاصة بك للكسوف التالي في أبريل لمشاهدة المشهد السماوي بأمان.

مصادر:

- سي ان ان