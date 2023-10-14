حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

كسوف نادر للشمس على شكل "حلقة النار" سيحدث يوم السبت: ما تحتاج إلى معرفته

Byفيكي ستافروبولو

أكتوبر 14، 2023
كسوف نادر للشمس على شكل "حلقة النار" سيحدث يوم السبت: ما تحتاج إلى معرفته

ستتاح لملايين الأميركيين الفرصة لمشاهدة حدث فلكي نادر هذا السبت: كسوف حلقي للشمس على شكل "حلقة النار". وتحدث هذه الظاهرة عندما يمر القمر بين الشمس والأرض فيظهر أصغر من الشمس ويخلق تأثيرا يشبه الحلقة.

ووفقا لوكالة ناسا، سيكون كسوف الشمس مرئيا في عدة ولايات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بما في ذلك أوريغون ونيفادا ويوتا ونيو مكسيكو وتكساس. وستتاح أيضًا الفرصة لأجزاء من كاليفورنيا وأيداهو وكولورادو وأريزونا لرؤيتها. وبالإضافة إلى ذلك، سيكون الخسوف مرئيًا في أمريكا الوسطى، بما في ذلك المكسيك وبليز وهندوراس وبنما، وكذلك في كولومبيا قبل أن ينتهي قبالة ساحل ناتال بالبرازيل.

وسيبدأ الكسوف حوالي الساعة 9:13 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ الصيفي في ولاية أوريغون وسينتهي في تكساس حوالي الساعة 12:03 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ الصيفي، إذا سمح الطقس بذلك. ستقوم ناسا ببث الحدث مباشرة، وسيتضمن محادثات مع العلماء ووجهات نظر من التلسكوبات في جميع أنحاء البلاد. يمكن للمشاهدين مشاهدة البث المباشر على قناة ناسا على اليوتيوب أو في أعلى صفحة الويب المخصصة.

ولمراقبة كسوف الشمس بشكل آمن، من المهم استخدام نظارات الكسوف أو العارض المصمم خصيصًا لهذا الغرض. تقوم هذه النظارات الواقية بتصفية الأشعة الضارة من الشمس، مما يسمح للمشاهدين بمشاهدة المشهد السماوي دون المخاطرة بإلحاق الضرر بأعينهم.

جدير بالذكر أن كسوف الشمس الحلقي اليوم السبت يختلف عن الكسوف الكلي، ومن المتوقع أن يحدث الأخير في أبريل. وستكون هذه الفرصة الأخيرة للعديد من الأميركيين ليشهدوا "حلقة النار" لعدة سنوات.

مصادر:
- ناسا
– الصورة: يوتيوب (قناة ناسا)

By فيكي ستافروبولو

منشور له صلة

علوم

أهمية إدارة تفضيلات الموافقة لملفات تعريف الارتباط

أكتوبر 15، 2023 فيكي ستافروبولو
علوم

وفاة مساعد تدريس في مدرسة ابتدائية بسبب السكتة الدماغية بسبب عدم تلقي العلاج في عطلة نهاية الأسبوع

أكتوبر 15، 2023 مامفو بريشيا
علوم

العثور على أكثر من 100 حيوان ثديي متوهج، بما في ذلك القطط

أكتوبر 15، 2023 روبرت أندرو

فاتك

علوم

أهمية إدارة تفضيلات الموافقة لملفات تعريف الارتباط

أكتوبر 15، 2023 فيكي ستافروبولو 0 تعليقات
علوم

وفاة مساعد تدريس في مدرسة ابتدائية بسبب السكتة الدماغية بسبب عدم تلقي العلاج في عطلة نهاية الأسبوع

أكتوبر 15، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات
علوم

العثور على أكثر من 100 حيوان ثديي متوهج، بما في ذلك القطط

أكتوبر 15، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
علوم

مجرة الدوامة: لقاء مجري

أكتوبر 15، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات