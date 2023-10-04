الكسوف الحلقي للشمس لعام 2023: كيفية رؤية هذه الظاهرة السماوية بأمان

يعد الكسوف الحلقي للشمس القادم في 14 أكتوبر 2023، حدثًا ينتظره مراقبو السماء في جميع أنحاء الولايات المتحدة بفارغ الصبر. ولضمان مشاهدة هذه الظاهرة السماوية بشكل آمن، يوصي الخبراء باستخدام نظارات خاصة للكسوف. تم تصميم هذه النظارات خصيصًا لحجب أشعة الشمس الضارة، على عكس النظارات الشمسية العادية التي لا تكفي لحماية عينيك أثناء الكسوف.

تصنع الإصدارات الرخيصة من نظارات الكسوف من الورق والفيلم أو البوليمر الذي يوفر حماية فعالة من أشعة الشمس. ومن الضروري التأكد من أن النظارات متوافقة مع المعيار الدولي ISO 12312-2 لمشاهدة الشمس. بالإضافة إلى ذلك، تعد أجهزة عرض الطاقة الشمسية المحمولة خيارًا بديلاً لمراقبة الكسوف بأمان. ومن المهم عدم وضع أي شيء فوق نظارات الكسوف أو استخدامها للنظر من خلال الهاتف أو الكاميرا، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تركيز أشعة الشمس ويشكل خطرًا أكبر على عينيك.

لقد غمرت نظارات الكسوف المزيفة السوق خلال كسوف الشمس السابق، لذا يُنصح بالشراء من الشركات المصنعة أو البائعين أو متاجر البيع بالتجزئة التي أوصت بها الجمعية الفلكية الأمريكية. ومن الجدير بالذكر أن وكالة ناسا لا تؤيد أو توافق على أي منتجات محددة.

ويحدث كسوف الشمس الحلقي، المعروف أيضًا باسم "حلقة النار"، عندما يكون القمر عند أو بالقرب من أبعد نقطة له عن الأرض، مما يجعله يبدو أصغر حجمًا. ونتيجة لذلك، أثناء ذروة الكسوف، تحيط دائرة مشرقة من الشمس بالقمر، ولا تحجبه تمامًا. وبينما سيكون الكسوف مرئيا، على الأقل جزئيا، من جميع الولايات الـ 48 السفلى، فإن أفضل الأماكن لمشاهدة هذه الظاهرة هي في المناطق الغربية من البلاد، بما في ذلك ولاية أوريغون، وشمال كاليفورنيا، ونيفادا، ويوتا، وشمال شرق أريزونا، وجنوب غرب البلاد. كولورادو ونيو مكسيكو وتكساس.

لذا، تأكد من الاستعداد لهذا الحدث المذهل من خلال الحصول على نظارات الكسوف الأصلية والمعتمدة أو أجهزة عرض الطاقة الشمسية المحمولة باليد. تذكر أن السلامة يجب أن تكون الأولوية عند مشاهدة الشمس، ومع المعدات المناسبة، يمكنك الاستمتاع بشكل كامل بالمشهد الرائع لكسوف الشمس الحلقي لعام 2023.

المصدر : قناة الطقس

ملاحظة: يتم توفير هذه المقالة لأغراض إعلامية فقط ولا تشكل تأييدًا أو موافقة على أي منتجات أو شركات محددة بواسطة NASA أو The Weather Company.