كسوف الشمس الحلقي والأحداث السماوية الأخرى في أكتوبر 2023

من المقرر أن يحدث كسوف الشمس، المعروف باسم سوريا جراهان، في 14 أكتوبر 2023. وتحدث هذه الظاهرة الطبيعية عندما يتحرك القمر أمام الشمس، فيحجب ضوءها مؤقتًا. سيكون كسوف الشمس القادم بمثابة كسوف حلقي للشمس، ويشار إليه أيضًا باسم كسوف الشمس "حلقة النار". مصطلح "حلقي" يأتي من اللاتينية ويعني "على شكل حلقة". خلال هذا النوع من الخسوف، يمر القمر بين الشمس والأرض، ولكن بسبب موقعه عند أو بالقرب من أبعد مسافة له عن الأرض، فإنه يبدو أصغر من الشمس. ونتيجة لذلك، فهو لا يغطي الشمس بالكامل، مما يخلق مظهرًا يشبه الحلقة حيث لا تزال الحواف الخارجية للشمس مرئية.

ولسوء الحظ فإن كسوف الشمس الحلقي الذي سيحدث في 14 أكتوبر 2023 لن يكون مرئيا في الهند. ومن المقرر أن يبدأ الساعة 11:29 مساءً بتوقيت الهند القياسي ويستمر لمدة خمس دقائق تقريبًا حتى الساعة 11:34 مساءً بتوقيت الهند القياسي. ومع ذلك، سيتمكن مراقبو السماء في أمريكا الشمالية من مراقبة الكسوف. وسيغطي مسار الرؤية أجزاء من الولايات المتحدة والمكسيك وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية. وفي الولايات المتحدة، سيبدأ في ولاية أوريغون الساعة 9:13 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ وينتهي في تكساس الساعة 12:03 ظهرًا بتوقيت وسط الصيف، وفقًا لوكالة ناسا.

بالنسبة لأولئك الذين لا يستطيعون مشاهدة الكسوف بشكل مباشر، ستقوم وكالة ناسا ببث الحدث مباشرة على موقع يوتيوب.

يعد أكتوبر 2023 بأن يكون شهرًا مميزًا للأحداث السماوية، حيث سيشهد كسوفًا للشمس والقمر. ومن المقرر أن يحدث خسوف القمر يوم 29 أكتوبر، وهو الخسوف الثاني للقمر هذا العام. بالإضافة إلى ذلك، ستتاح لمراقبي السماء فرصة مراقبة زخات شهب الجباريات. ومن المتوقع أن تصل ذروة تساقط الشهب في 21 أكتوبر (22 أكتوبر في الهند) بين منتصف الليل والفجر، بحد أقصى 25 شهبًا في الساعة، وفقًا لتقديرات جيك فوستر، مسؤول علم الفلك العام بالمرصد الملكي.

في حين أن كسوف الشمس الحلقي قد لا يكون مرئيًا في الهند، إلا أنه لا يزال هناك الكثير من العجائب السماوية التي يمكنك الاستمتاع بها طوال شهر أكتوبر.

مصادر:

- ناسا

– المرصد الملكي