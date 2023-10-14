"حلقة النار": عرض ساحر لعظمة الطبيعة

ظهرت "حلقة النار" بشكل مذهل أثناء كسوف الشمس الحلقي الذي يزين السماء فوق ألبوكيركي، نيو مكسيكو. يحدث هذا الحدث الساحر، المعروف باسم الكسوف الحلقي، عندما يحجب القمر الشمس جزئيًا، مما يخلق تأثيرًا حلقيًا سماويًا يأسر أعين وقلوب المتفرجين.

يتمتع المتحمسون ومراقبو السماء بشرف مشاهدة هذه الظاهرة الآسرة، حيث يراقبون محاذاة القمر والشمس، مما يلقي بظلاله الساحرة عبر السماء المضاءة بنور الشمس. يعد عرض الكسوف الحلقي الفريد والمذهل بمثابة تذكير بعجائب الكون وجمال الطبيعة المهيب.

يشير مصطلح "الكسوف الحلقي" إلى نوع من كسوف الشمس حيث يبدو القمر أصغر من الشمس، مما يخلق حلقة مضيئة، أو "حلقة النار"، حول الصورة الظلية للقمر. وعلى عكس كسوف الشمس الكلي، حيث يحجب القمر الشمس بالكامل، فإن الكسوف الحلقي يقدم تجربة بصرية تحبس الأنفاس حيث تظل حافة الشمس النارية مرئية حول القمر.

توفر هذه الأحداث السماوية فرصة لعلماء الفلك والمصورين وعشاق السماء للمشاركة في مراقبة والتقاط جمال العالم الطبيعي. يعد كسوف الشمس الحلقي تذكيرًا باتساع الكون وتعقيده، مما يثير شعورًا بالدهشة ويلهم تقديرًا أعمق لعجائب الكون.

مصادر:

- TOI.in

– تعريف “الكسوف الحلقي”

– تعريف “كسوف الشمس الكلي”