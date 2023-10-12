كسوف الشمس المذهل "حلقة النار": ما تحتاج إلى معرفته

من المقرر أن يحدث كسوف الشمس "حلقة النار"، المعروف أيضًا باسم كسوف الشمس الحلقي، في 14 أكتوبر 2023. هذه الظاهرة السماوية تأسر خيال مراقبي السماء حول العالم. أثناء كسوف "حلقة النار"، يكون القمر عند أو بالقرب من أبعد نقطة له عن الأرض، مما يجعله يبدو أصغر مما كان عليه أثناء كسوف الشمس الكلي. عندما يمر القمر أمام الشمس، فإنه يترك حلقة مشرقة من الشمس مرئية، مما يخلق تأثير حلقة النار.

سيكون كسوف الشمس الحلقي القادم مرئيًا للملايين في جميع أنحاء العالم، بدءًا من ولاية أوريغون واجتياح شمال غرب الولايات المتحدة والمكسيك وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية قبل أن ينتهي في البرازيل. في حين أن المسار الحلقي يوفر أفضل رؤية لـ "حلقة النار"، إلا أن من هم خارج المسار لا يزال بإمكانهم مشاهدة كسوف جزئي للشمس إذا سمحت الظروف الجوية بذلك.

ومن المهم ملاحظة أن مشاهدة كسوف الشمس تتطلب مرشحات شمسية متخصصة أو طرق رؤية غير مباشرة لحماية عينيك. إن النظر مباشرة إلى الشمس دون حماية مناسبة للعين يمكن أن يسبب ضررًا دائمًا. تشمل خيارات المشاهدة الآمنة نظارات شمسية معتمدة أو بناء جهاز عرض ذو ثقب من مواد منزلية.

إذا لم تكن في طريق الحلقة أو غير قادر على مشاهدة الكسوف شخصيًا، فهناك خيارات افتراضية متاحة. ستقوم وكالة ناسا ببث تغطية حية للكسوف على موقعها الإلكتروني وتطبيقها وقنوات التواصل الاجتماعي.

ولسوء الحظ فإن كسوف الشمس الحلقي يوم 14 أكتوبر 2023 لن يكون مرئيا في الهند. ومع ذلك، يمثل هذا الحدث آخر كسوف حلقي للشمس يمكن رؤيته من الولايات المتحدة حتى 21 يونيو 2039.

جهز نفسك بالمعرفة والمعدات المناسبة للاستمتاع بهذه الأعجوبة الطبيعية وتقديرها بأمان. إن مشاهدة كسوف الشمس على شكل "حلقة النار" هي تجربة فريدة من نوعها تذكرنا باتساع وجمال عالمنا.

مصادر:

- كسوف الشمس 2023: كل ما تريد معرفته عن كسوف الشمس "حلقة النار" (هندوستان تايمز)

– مصدر الصورة: تويتر/ ميسولا الحالي