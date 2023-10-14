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كسوف الشمس الحلقي: ظاهرة نادرة مرئية في أمريكا

Byمامفو بريشيا

أكتوبر 14، 2023
كسوف الشمس الحلقي: ظاهرة نادرة مرئية في أمريكا

وفي يوم السبت 14 أكتوبر سيحدث كسوف حلقي للشمس مما يعطي الشمس مظهر حلقة النار. ويعد هذا الحدث الفلكي الفريد، حيث يحجب القمر الشمس جزئيا، الأول من نوعه منذ عام 2012. وستكون هذه الظاهرة مرئية في سماء أجزاء من أمريكا الشمالية، مما يوفر مشهدا مذهلا لمن يحالفهم الحظ لمشاهدتها.

يستخدم مصطلح "حلقة النار" لوصف الشكل الذي يشكله القمر الذي يحجب الشمس جزئيا. في هذا الكسوف بالذات، يبدو حجم القمر أصغر قليلاً من حجم الشمس، مما يخلق تأثيرًا يشبه الحلقة. وسيكون الخسوف مرئيا من بعض أجزاء أمريكا الشمالية، ويبدأ في ولاية أوريغون عند الساعة 9:13 صباحا (بتوقيت المحيط الهادئ) وينتهي في تكساس عند الساعة 12:03 ظهرا (بتوقيت وسط المحيط الهادئ)، وفقا لوكالة ناسا. وسيعبر مسار الكسوف الولايات المتحدة، فوق شبه جزيرة يوكاتان في المكسيك، عبر أجزاء من أمريكا الوسطى، وإلى أمريكا الجنوبية من ألاسكا إلى الأرجنتين.

يعد هذا الكسوف الحلقي للشمس حدثًا نادرًا، حيث يعود تاريخ الحدث السابق المرئي من الولايات المتحدة إلى عام 2012. ومن المتوقع أن يحدث الكسوف التالي الذي سيكون مرئيًا من الولايات المتحدة في 21 يونيو 2039. ومع ذلك، فإن هذا الكسوف القادم سيكون لا تكون مرئية في الهند؛ فهو حصري لنصف الكرة الغربي.

وقد تلعب الظروف الجوية دوراً في رؤية الكسوف. ومن المتوقع أن تتسبب الجبهة الباردة الضعيفة في حدوث ظروف غائمة في بعض المناطق، مما قد يعيق رؤية الظاهرة الشمسية. قد يؤثر الغطاء السحابي على أماكن مثل يوجين وميدفورد وألتوراس. وفي مناطق أخرى على طول مسار الكسوف، مثل نيفادا ويوتا ونيو مكسيكو، قد تسمح السحب الرقيقة بمناظر الشمس، وإن كان ذلك مع سماء ضبابية قليلاً. ومن المتوقع أن تكون أوضح المناظر في جنوب شرق نيو مكسيكو وشمال غرب تكساس وساحل خليج تكساس الجنوبي.

لا شك أن كسوف الشمس الحلقي في 14 أكتوبر سيوفر عرضًا سماويًا آسرًا لأولئك الذين يحالفهم الحظ في مشاهدته. سواء كنت في ولاية أوريغون، أو تكساس، أو أي منطقة أخرى على طول الطريق، فهو مشهد يستحق التجربة. لذا ضع علامة على التقويم الخاص بك وكن مستعدًا لمشاهدة حلقة النار في السماء.

مصادر:
- ناسا
– موقع الفضاء.كوم

By مامفو بريشيا

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