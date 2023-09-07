المذنب نيشيمورا يواجه الحرارة والعواصف الشمسية أثناء اقترابه من الأرض

المذنب نيشيمورا، الذي اكتشفه عالم الفلك الهاوي هيديو نيشيمورا في اليابان، يشق طريقه نحو الأرض والشمس. ومن المتوقع أن يمر بالقرب من الأرض في 12 سبتمبر، ثم يتبعه دوران حول الشمس في 17 سبتمبر، إلا أن مصير المذنب لا يزال غير مؤكد. أثناء سفره عبر الفضاء، يواجه انفجارات من الجسيمات المشحونة والبلازما القادمة من الشمس، مما يؤدي إلى رحلة مضطربة.

مثال على هذا اللقاء ظهر في مذنب إنكي في عام 2007، والذي شهد حدث انقطاع عندما ضرب قذف كتلي إكليلي (CME) المذنب. وقد لوحظت أحداث انقطاع مماثلة مع المذنب نيشيمورا، حيث انفجر ذيله مؤقتًا بسبب عاصفة شمسية. ومع ذلك، فقد نما الذيل مرة أخرى، على الرغم من أن بقائه لا يزال غير مؤكد حيث أن المزيد من الانبعاث الإكليلي الإكليلي يتجه نحو المذنب.

والانبعاث الإكليلي الكتلي عبارة عن انفجارات من الطبقات الخارجية للشمس والتي غالبًا ما تصاحب التوهجات الشمسية. يمكن لهذه العواصف القوية من الرياح النشطة أن تسبب فوضى كهرومغناطيسية وتؤثر على الأجرام السماوية مثل الكويكبات والمذنبات. ومع اقتراب الشمس من ذروة دورتها الشمسية، من المتوقع حدوث المزيد من التوهجات والانبعاث الإكليلي الإكليلي المتكرر.

يشكل هذا الطقس الفضائي تحديًا لمراقبي السماء الذين يأملون في اكتشاف المذنب نيشيمورا. وبينما لا يزال يقترب من الأرض، فمن المستحسن البدء في البحث عن المذنب، والذي من المتوقع أن يكون ساطعًا بما يكفي لرؤيته في وقت مبكر من 8 سبتمبر. ومع ذلك، فإن المنظار أو التلسكوب سيعزز تجربة المشاهدة، حيث قد يظهر بالقرب من كوكب الأرض. الأفق في نصف الكرة الشمالي.

لتحديد موقع المذنب، يمكن لمراقبي السماء البحث في كوكبة الأسد قبل ساعة أو ساعتين من شروق الشمس. يمكن لتطبيقات مختلفة مثل Stellarium أو Star Walk أو TheSkyLive المساعدة في تحديد موقع المذنب. ومن الجدير بالذكر أن المذنبات لا يمكن التنبؤ بها، إذ يمكن أن تسافر لعدة قرون وتتفكك أثناء مرورها عبر النظام الشمسي الداخلي. على الرغم من التحديات التي يفرضها اضطراب الشمس، فإننا نشجع مراقبي السماء على اغتنام الفرصة لمراقبة المذنب نيشيمورا قبل احتمال تفككه.

مصادر:

- ناسا

– موقع Spaceweather.com

– علم الفلك.كوم