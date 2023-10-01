دراسة جديدة تكشف مرونة الكائنات الحية الدقيقة في التربة أثناء الجفاف

سلطت دراسة حديثة أجراها مركز علم الأحياء الدقيقة وعلوم النظم البيئية (CeMESS) في جامعة فيينا الضوء على المرونة الملحوظة لبعض الكائنات الحية الدقيقة في التربة في مواجهة ظروف الجفاف المتزايدة. في حين أن العديد من البكتيريا تصبح غير نشطة خلال فترات الجفاف، فإن مجموعات معينة تستمر بل وتزدهر، مما يوفر رؤى رائدة حول النشاط البكتيري خلال فترات الجفاف وآثاره على الزراعة وفهمنا لتأثيرات تغير المناخ.

تلعب الكائنات الحية الدقيقة في التربة دورًا حاسمًا في النظم البيئية من خلال المساهمة في خصوبة التربة، والمساعدة في امتصاص النباتات للمغذيات، والتأثير على مسارات تغير المناخ من خلال تحديد ما إذا كانت التربة تخزن أو تطلق ثاني أكسيد الكربون. ومع ذلك، فإن قياس نشاط الكائنات الحية الدقيقة في التربة الجافة وتحديد الأنواع التي تظل نشطة كان يمثل تحديًا تاريخيًا.

وفي هذه الدراسة، طور الباحثون في جامعة فيينا طريقة جديدة لمراقبة النشاط البكتيري خلال فترات الجفاف. تم تحضين عينات التربة من تجربة تغير المناخ "ClimGrass" في ستيريا مع بخار الماء ذو ​​العلامات النظائرية، مما يسمح بقياس نمو البكتيريا دون إضافة الماء السائل إلى التربة.

وكشفت نتائج الدراسة أنه في حين أن معظم البكتيريا أصبحت غير نشطة مع زيادة الجفاف، إلا أن هذا لم يكن موحدا في جميع المجموعات الميكروبية. وتأثر نمو البكتيريا أثناء الجفاف بما إذا كانت التربة قد تعرضت للظروف المناخية الحالية أو المستقبلية، مثل درجات الحرارة المرتفعة وتركيزات ثاني أكسيد الكربون.

ومن المثير للاهتمام أن محاكاة الظروف المناخية المستقبلية أدت إلى بقاء المزيد من البكتيريا نشطة على الرغم من الجفاف. في ظل هذه الظروف المحاكاة، تمكنت المزيد من الأنواع التي تتحمل الجفاف من الاستقرار. أصبحت إحدى البكتيريا المقاومة للجفاف بشكل خاص من جنس Streptomyces أكثر انتشارًا في التربة الجافة، وهو ما يمثل جزءًا كبيرًا من إجمالي النشاط البكتيري. قد يسمح لها نموها الخيطي بسد المسام المنفصلة في التربة المنكوبة بالجفاف، والحصول على المياه والمواد المغذية من مصادر بعيدة، وربما مساعدة النباتات في التغلب على الجفاف.

توفر هذه الدراسة رؤى لا تقدر بثمن حول مرونة الكائنات الحية الدقيقة في التربة وقدرتها على التكيف في مواجهة حالات الجفاف المتزايدة بسبب تغير المناخ. إن فهم سلوك هذه الكائنات الدقيقة أمر بالغ الأهمية للحفاظ على خصوبة التربة، ومساعدة نمو النباتات، وتنظيم احتجاز الكربون، وهو أمر حيوي لكل من أنظمتنا البيئية والقطاعات الزراعية.

وبينما يتصارع العالم مع تحديات تغير المناخ، والأمن الغذائي، وتوازن النظام البيئي، فإن مثل هذه الأبحاث تمهد الطريق لاستراتيجيات مستنيرة لحماية صحة كوكبنا ورفاهية سكانه.

مصادر:

- الدراسة التي أجراها مركز علم الأحياء الدقيقة وعلوم النظم البيئية (CeMESS) بجامعة فيينا، ونشرت في مجلة Nature Communications.