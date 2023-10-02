تجربة تغير المناخ في العالم الحقيقي تكشف عن استجابة مفاجئة للتربة

سلطت دراسة حديثة أجراها مركز علم الأحياء الدقيقة وعلوم النظم البيئية (CeMESS) في جامعة فيينا الضوء على مرونة بعض الكائنات الحية الدقيقة في التربة أثناء ظروف الجفاف. في حين أن العديد من البكتيريا تصبح غير نشطة خلال فترات الجفاف، إلا أن مجموعات معينة تستمر وتزدهر. يقدم هذا البحث الرائد نظرة ثاقبة للنشاط البكتيري خلال فترات الجفاف وله آثار على الزراعة وفهمنا لتأثيرات تغير المناخ.

تلعب الكائنات الحية الدقيقة في التربة دورًا حاسمًا في النظم البيئية، حيث تساهم في خصوبة التربة، وتساعد النباتات على امتصاص العناصر الغذائية، وتؤثر على مسارات تغير المناخ. ومع ذلك، فإن قياس نشاط الكائنات الحية الدقيقة في التربة الجافة وتحديد الأنواع التي لا تزال نشطة يمثل تحديًا حتى الآن. طور علماء جامعة فيينا طريقة جديدة تستخدم بخار الماء ذو ​​العلامات النظائرية لقياس النشاط البكتيري خلال فترات الجفاف.

استخدمت الدراسة عينات التربة من تجربة تغير المناخ "ClimGrass" في ستيريا. وقام العلماء بتحضين العينات ببخار الماء ذي العلامات النظائرية، مما سمح لهم بقياس نمو البكتيريا دون إضافة الماء السائل إلى التربة. ووجد البحث أنه في حين أن معظم البكتيريا أصبحت غير نشطة مع زيادة الجفاف، إلا أن بعض المجموعات الميكروبية ظلت نشطة. علاوة على ذلك، تأثر نمو البكتيريا أثناء الجفاف بالتعرض للظروف المناخية الحالية أو المستقبلية، مثل ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع تركيزات ثاني أكسيد الكربون.

تحاكي تجربة "ClimGrass" في ستيريا سيناريوهات المناخ المستقبلية، حيث تعمل سخانات الأشعة تحت الحمراء على رفع درجات الحرارة وأنظمة miniFACE لضبط تركيزات ثاني أكسيد الكربون. تحاكي ملاجئ الأمطار أحداث الجفاف الشديدة في الصيف. وفي ظل هذه الظروف المحاكاة، تمكنت أنواع أكثر من البكتيريا التي تتحمل الجفاف من الاستقرار والبقاء نشطة على الرغم من الجفاف. والجدير بالذكر أن أنواع البكتيريا من جنس Streptomyces، المعروفة بمقاومتها للجفاف، أصبحت أكثر انتشارًا في التربة الجافة، وهو ما يمثل جزءًا كبيرًا من إجمالي النشاط البكتيري.

تعتبر هذه النتائج حاسمة في فهم مرونة الكائنات الحية الدقيقة في التربة وقدرتها على التكيف في مواجهة حالات الجفاف المتزايدة بسبب تغير المناخ. تعتبر الكائنات الحية الدقيقة في التربة ضرورية لخصوبة التربة ونمو النباتات وعزل الكربون. ولذلك، فإن فهم سلوكهم أمر ضروري لصحة النظام البيئي والقطاعات الزراعية.

وبينما يتصدى العالم لتحديات تغير المناخ، والأمن الغذائي، وتوازن النظام البيئي، فإن مثل هذه الأبحاث توفر رؤى قيمة لتطوير استراتيجيات لحماية صحة كوكبنا ورفاهية سكانه.

المصدر: جامعة فيينا عبر EurekAlert!