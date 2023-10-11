تلسكوب إقليدس الفضائي يستأنف مهمته

عاد تلسكوب إقليدس الفضائي التابع لوكالة الفضاء الأوروبية إلى المسار الصحيح بعد أن أصلح تحديث البرنامج مشكلة في أجهزة استشعار الملاحة الخاصة به. ونجح المرصد، الذي تبلغ تكلفته مليار يورو، والذي تم إطلاقه في يوليو/تموز، في الوصول إلى وجهته في مدار مستقر حول الشمس، لكنه سرعان ما واجه مشاكل في التركيز على النجوم. اكتشف مركز التحكم في المهمة أن مستشعر التوجيه الدقيق (FGS) الخاص بالتلسكوب كان يتعرف عن طريق الخطأ على إشارات الأشعة الشمسية كنجوم، مما تسبب في تحرك التلسكوب بشكل متقطع. عمل مهندسون من وكالة الفضاء الأوروبية وشركة Thales Alenia Space وليوناردو معًا لتحديث البرنامج، مما مكّن أجهزة الاستشعار من التعرف على النجوم بشكل صحيح. ومع تثبيت التصحيح، يعمل التلسكوب الآن بشكل طبيعي وسيستمر التحكم في المهمة في اختبار أدائه قبل بدء جمع البيانات.

تم تصميم إقليدس، الذي سمي على اسم عالم الرياضيات اليوناني، لدراسة الطاقة المظلمة والمادة المظلمة. وسوف يلتقط صورًا للمجرات التي تشكلت منذ مليارات السنين لإنشاء خريطة ثلاثية الأبعاد للسماء. ستساعد هذه الخريطة علماء الفلك على فهم تطور الكون، وتوزيع المادة، وتأثيرات الجاذبية، والمادة المظلمة، والطاقة المظلمة. ويأمل العلماء في الحصول على نظرة ثاقبة حول تسارع توسع الكون وكيف تتصدى الجاذبية والمادة المظلمة لتأثيرات الطاقة المظلمة.

وستكون إقليدس أول مهمة فضائية مخصصة لدراسة هذه الظواهر. لدى علماء الكون معرفة محدودة بالطاقة المظلمة، حيث أن تأثيراتها على الأرض والنظام الشمسي ضئيلة. تعتبر التلسكوبات القوية، مثل إقليدس، ضرورية لمراقبة عدد كبير من المجرات على مسافات شاسعة وجمع البيانات لمواصلة استكشاف وفهم الطاقة المظلمة. ومع عودة التلسكوب الآن إلى المسار الصحيح، من المتوقع أن تبدأ عمليات الرصد للمهمة في أواخر نوفمبر بعد انتهاء مرحلة التحقق من الأداء الجارية.

مصادر:

- وكالة الفضاء الأوروبية

- مختبر الدفع النفاث التابع لناسا