تشتيت انتباه الروبوتات: دليل على "التسكع الاجتماعي" في مكان العمل

وفقاً لدراسة أجراها باحثون في جامعة برلين التقنية، يميل الناس إلى أن يصبحوا أقل اهتماماً بمهامهم عند العمل جنباً إلى جنب مع الروبوتات. تشير الظاهرة، المعروفة باسم "التسكع الاجتماعي"، إلى بذل أعضاء الفريق جهدًا أقل إذا كانوا يعتقدون أن الآخرين سيعوضون عن افتقارهم إلى الإنتاجية.

تشير الدراسة إلى أن الأفراد بدأوا ينظرون إلى الروبوتات كجزء من فريقهم. عندما يشهدون أداء الروبوت أو زميل آخر بشكل جيد، أو إذا لم يشعروا بأن مساهمتهم ستحظى بالتقدير، يميل العمال إلى تبني نهج أكثر استرخاءً في عملهم. تصف ديتليند هيلين سيميك، المؤلفة الأولى للدراسة، العمل الجماعي بأنه نعمة ونقمة. وفي حين أنه يمكن أن يحفز الأفراد على الأداء بشكل أفضل، فإنه يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تضاؤل ​​الشعور بالإنجاز الشخصي عندما تمر المساهمات الفردية دون أن يلاحظها أحد.

ولاختبار فرضيتهم، طلب الباحثون من مجموعة من العمال تقييم جودة المهام المختلفة. تم إبلاغ نصف المشاركين بأن المهام قد تم إنجازها بواسطة روبوت يُدعى باندا، على الرغم من أنهم لم يتعاونوا جسديًا مع الروبوت. لقد رأى العمال وسمعوا الروبوت وهو يعمل في بيئتهم.

وقام الباحثون بمراقبة أنشطة العمال أثناء قيامهم بفحص لوحات الدوائر بحثًا عن الأخطاء. في البداية، بدا أنه لا يوجد فرق إحصائي في الوقت والجهد المبذول في فحص لوحات الدوائر بين المجموعة التي تعمل مع باندا والمجموعة التي تعمل بدون روبوت. ومع ذلك، عند تحليل معدلات الخطأ، اكتشف الباحثون أن أولئك الذين يعملون مع باندا كانوا يحددون عددًا أقل من العيوب بعد ملاحظة الروبوت الذي نجح في الإبلاغ عن العديد من الأخطاء. يشير هذا إلى أن الأشخاص يميلون إلى أن يصبحوا مشاركين أقل نشاطًا عندما يرون أن زميلًا آليًا يمكن الاعتماد عليه.

على الرغم من أن المشاركين اعتقدوا أنهم يولون اهتمامًا متساويًا لمهامهم، إلا أن الباحثين خلصوا إلى أنهم بدأوا، دون وعي، في الاعتماد على أداء الباندا. توضح الدكتورة ليندا أوناش، إحدى كبار مؤلفي الدراسة، أنه على الرغم من أنه من الممكن تتبع المكان الذي ينظر فيه الشخص، فإن تحديد ما إذا كانت تلك المعلومات المرئية تتم معالجتها بشكل مناسب على المستوى العقلي يعد أكثر صعوبة إلى حد كبير.

يقدم هذا البحث رؤى قيمة حول تأثير الروبوتات على ديناميكيات العمل الجماعي والإنتاجية الفردية في مكان العمل. وهو يسلط الضوء على الحاجة إلى إيجاد توازن بين الاستفادة من الجهود التعاونية وضمان الاعتراف بمساهمات الأفراد وتقديرها بالقدر الكافي.

مصادر:

- دراسة أجراها باحثون في جامعة برلين التقنية، ونشرت في مجلة Frontiers in Robotics and AI.