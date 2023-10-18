التحليق عبر "متاهة الليل" الهائلة في المريخ

يأخذ مقطع فيديو جديد مثير أصدرته وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) المشاهدين في رحلة افتراضية عبر "متاهة الليل" الشاسعة على كوكب المريخ، وهي عبارة عن نظام من الوديان العميقة المعروفة باسم Noctis Labyrinthus. ويعرض الفيديو الوديان المتقاطعة، والتي يصل عرض بعضها إلى 19 ميلاً ويصل عمقها إلى 5 أميال، مما يوفر للمشاهدين منظورًا فريدًا للمناظر الطبيعية المريخية.

لا يعرض الفيديو الوديان فحسب، بل يسلط الضوء أيضًا على ميزات جيولوجية أخرى مثيرة للاهتمام مثل الحفر والانهيارات الأرضية والكثبان الرملية. إحدى الميزات المهمة التي تم عرضها في الفيديو هي وجود جرافينز، والتي تشير إلى تكتونية الصفائح. هذه المناطق هي مناطق من القشرة المريخية التي تعرضت للضغط والتشقق بسبب النشاط البركاني.

تم إنشاء المحاكاة باستخدام البيانات التي تم جمعها بواسطة القمر الصناعي Mars Express، الذي يدور حول المريخ منذ ديسمبر 2003. وقد ساهمت المهمة بشكل كبير في فهمنا لجيولوجيا المريخ والغلاف الجوي. التقط القمر الصناعي صورًا عالية الدقة لسطح المريخ، مع القدرة على الكشف عن ميزات صغيرة يصل عرضها إلى 33 قدمًا.

للاحتفال بالذكرى العشرين لمهمة Mars Express، تم إنشاء صورة فسيفساء جديدة لكوكب المريخ بأكمله باستخدام صور من كاميرا الاستريو عالية الدقة للقمر الصناعي. لا تلتقط هذه الكاميرا صورًا كاملة الألوان فحسب، بل توفر أيضًا معلومات عميقة، مما يسمح بإنشاء خرائط ثلاثية الأبعاد لسطح المريخ.

يقدم فيديو "Labyrinth of Night" لمحة رائعة عن المناظر الطبيعية للمريخ ويسمح للمشاهدين بتجربة جمال المريخ المذهل من شاشاتهم المريحة. إنه تذكير بالإنجازات والاكتشافات المذهلة التي تحققت بفضل استكشاف الفضاء.

مصادر:

– وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)

– مهمة مارس إكسبرس