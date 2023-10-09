يلتقط العلماء ذرات الهيدروجين سريعة الحركة أثناء العمل

نجح العلماء في مختبر المسرع الوطني SLAC التابع لوزارة الطاقة وجامعة ستانفورد في ملاحظة حركة ذرات الهيدروجين داخل جزيئات الأمونيا باستخدام حيود الإلكترون فائق السرعة (UED). تتيح تقنية UED للباحثين تتبع حركة ذرات الهيدروجين، التي تلعب دورًا حاسمًا في العديد من التفاعلات الكيميائية والبيولوجية.

تعد عمليات نقل الهيدروجين، مثل عمليات نقل البروتون، ضرورية للعديد من العمليات البيولوجية. ومع ذلك، تحدث هذه التحويلات خلال الفيمتو ثانية، مما يجعل مراقبتها صعبة للغاية. وكانت المحاولات السابقة لتتبع ذرات الهيدروجين باستخدام حيود الإلكترونات نظرية، لكن هذه الدراسة توفر دليلا تجريبيا على فعاليتها.

استخدم الباحثون إلكترونات ميجا إلكترون فولت (MeV) عالية الطاقة لدراسة ذرات الهيدروجين ونقل البروتونات. ومن خلال فصل جزيئات الأمونيا مع الضوء فوق البنفسجي ثم إطلاق شعاع من الإلكترونات من خلالها، تمكن الفريق من التقاط الإلكترونات المنحرفة واكتشاف الإشارات من ذرات الهيدروجين المنفصلة عن نواة النيتروجين. وهذا يسمح بمراقبة التغيرات الهيكلية الجزيئية اللاحقة.

يمكن أن توفر القدرة على مراقبة عمليات نقل الهيدروجين في الوقت الفعلي رؤى قيمة حول آليات تفاعلات نقل البروتون. هذه المعرفة لها آثار في مجالات مختلفة، بما في ذلك الكيمياء والبيولوجيا. إن فهم كيفية تصرف البروتونات أثناء التفاعلات يمكن أن يكون له آثار مهمة على البيولوجيا الهيكلية، حيث أن الطرق التقليدية مثل علم البلورات بالأشعة السينية والمجهر الإلكتروني المبرد لها قيود في تصور البروتونات.

وفي التجارب المستقبلية، يخطط الباحثون لاستخدام الأشعة السينية في منشأة ليزر الأشعة السينية التابعة لـ SLAC لمقارنة النتائج مع تلك التي تم الحصول عليها من MeV-UED. بالإضافة إلى ذلك، يهدفون إلى زيادة كثافة شعاع الإلكترون وتحسين دقة الوقت لالتقاط الخطوات الفردية لتفكك البروتون. يمكن أن تؤدي هذه التطورات إلى فهم أفضل لعمليات نقل الهيدروجين ودورها في العمليات البيولوجية والكيميائية.

مرجع:

- "الديناميكيات الهيكلية الإلكترونية والهيدروجينية للفيمتو ثانية في الأمونيا مصورة بحيود الإلكترون فائق السرعة" (رسائل المراجعة الفيزيائية، 2023)

– تم توفير التمويل للبحث من قبل مكتب العلوم التابع لوزارة الطاقة. يعد MeV-UED جزءًا من منشأة ليزر الأشعة السينية LCLS التابعة لـ SLAC، وهي منشأة مستخدم تابعة لمكتب العلوم التابع لوزارة الطاقة.