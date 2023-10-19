علماء الطاقة الشمسية يحرزون تقدمًا في فهم الغلاف الجوي الخارجي الغامض للشمس

حقق علماء الطاقة الشمسية تقدما كبيرا في حل اللغز الذي طال أمده حول سبب كون الغلاف الجوي الخارجي للشمس، المعروف باسم الإكليل، أكثر سخونة من الطبقات الموجودة تحته. باستخدام تلسكوب دانييل ك. إينوي الشمسي (DKIST) في هاواي، لاحظ فريق دولي من العلماء المجال المغناطيسي للشمس بتفاصيل غير مسبوقة. واكتشفوا أنماطًا معقدة من الطاقة تشبه الثعبان في المجال المغناطيسي في الغلاف الجوي السفلي للشمس، وهو الغلاف اللوني، والذي قد يدفع الطاقة إلى الطبقات الخارجية للغلاف الجوي للشمس.

هذا البحث يجعل العلماء أقرب خطوة إلى فهم الشمس، نجمنا الواهب للحياة. لقد حيرت درجة حرارة الهالة المرتفعة للغاية، والتي وصلت إلى أكثر من 1.8 مليون درجة فهرنهايت، الباحثين لعقود من الزمن. وفقًا للنماذج النجمية، يجب أن تزيد درجة الحرارة عند التحرك نحو قلب النجم، حيث يحدث الاندماج النووي. إلا أن درجة حرارة الإكليل تناقض هذا التوقع، مما يشير إلى وجود آلية غير معروفة لتسخين الغلاف الجوي الخارجي.

ومن المحتمل أن تفسر الظواهر المغناطيسية الشبيهة بالثعبان التي لاحظها فريق البحث هذا اللغز. يعد فهم هندسة المجال المغناطيسي أمرًا بالغ الأهمية لفهم الظواهر النشطة التي تحرك ديناميكيات البلازما في الغلاف الجوي الشمسي. وتساهم هذه الظواهر في النهاية في تسخين بلازما الشمس إلى درجات حرارة تصل إلى ملايين الدرجات.

ركزت المحاولات السابقة لحل مشكلة التسخين الإكليلي على المناطق النشطة من الشمس، مثل البقع الشمسية. ومع ذلك، فقد بحثت الدراسة الحديثة في المناطق الأكثر هدوءًا من سطح الشمس المغطاة بخلايا الحمل الحراري التي تسمى الحبيبات. تظهر هذه المناطق مجالات مغناطيسية أضعف ولكنها أكثر ديناميكية. لاحظ الفريق نمطًا أساسيًا أكثر تعقيدًا للمجال المغناطيسي، مع وجود اختلافات ملتوية في اتجاهه.

يشير تعقيد هذه الاختلافات الصغيرة في المجال المغناطيسي إلى أن الطاقة يتم إطلاقها من خلال عملية تسمى إعادة الاتصال المغناطيسي، والتي تحدث عندما تتفاعل المجالات المغناطيسية المتعارضة وتطلق الطاقة التي تساهم في تسخين الغلاف الجوي. استخدم الباحثون أقوى تلسكوب بصري شمسي في العالم للكشف عن التوجهات المعقدة للمجال المغناطيسي، مما يقربنا من فهم هذا اللغز المهم لأبحاث الطاقة الشمسية.

ونشرت نتائج هذه الدراسة في مجلة The Astrophysical Journal Letters.

مصادر:

– جامعة شيفيلد

– رسائل مجلة الفيزياء الفلكية