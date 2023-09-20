ثعبان يختنق بسبب الأسماك الغازية: الآثار المترتبة على الأبحاث المتعلقة بالثعابين الآكلة للأسماك والأنواع الغازية

واجه أحد علماء الزواحف والبرمائيات في فرنسا مؤخرًا حادثة ملحوظة حاول فيها ثعبان أكل سمكة بحجم رأسه. لاحظ نيكولا فوينتو، عالم الزواحف والزواحف في رابطة حماية الطيور غير الربحية في فرنسا، ثعبانًا من الأفعى يكافح من أجل التهام أنواع الأسماك الغازية في لاك دي كارسيس في جنوب شرق فرنسا. وقد دفع هذا اللقاء إلى الدعوة لمزيد من البحث في العلاقة بين الثعابين الآكلة للأسماك والأنواع الغازية.

اعتقد فوينتو في البداية أن الثعبان كان يحاول فقط أكل السمكة، لكنه سرعان ما أدرك أن الثعبان كان يختنق بالسمكة الموجودة في المريء. ولإنقاذ الثعبان، دفع فوينتو السمكة بلطف إلى فم الثعبان لإزاحة أشواكها. وبعد إزالة السمكة بنجاح، ظهر الثعبان سالمًا وانزلق بعيدًا.

وكانت أنواع الأسماك التي تم تحديدها هي سمكة روف، وهي أسماك صغيرة من أسماك المياه العذبة موطنها الأصلي أجزاء من أوروبا وآسيا. ومع ذلك، فقد تم إدخال الكشكشة إلى مناطق مختلفة، بما في ذلك فرنسا، حيث تعتبر من الأنواع الغازية. تجعل زعانفها الظهرية القوية والشائكة من الصعب على الحيوانات المفترسة أن تستهلكها.

تتغذى ثعابين الأفعى في المقام الأول على الأسماك، وفي بعض المناطق، يتداخل نطاقها الأصلي مع نطاق الكشكشة. إن وجود الكشكشة الغازية في الأراضي الرطبة في البحر الأبيض المتوسط، حيث تكون ثعابين الأفعى نادرة ومتراجعة، يشكل تهديدًا محتملاً لمجموعات الثعابين المحلية. وأظهرت حوادث سابقة أن الثعابين آكلة الأسماك في أوروبا، بما في ذلك ثعابين الأفعى، ماتت بعد تناول الأسماك الغازية.

في حين أن تأثير الأسماك الغازية على الثعابين لا يزال غير مدروس، فإن هذه الحالة تسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من البحث في التهديدات المحتملة التي تشكلها الأنواع الغازية. إن فهم العلاقة بين الثعابين الآكلة للأسماك والأسماك الغازية يمكن أن يساهم في جهود الحفظ وحماية مجموعات الثعابين المحلية.

مصادر:

– ملاحظات الزواحف. (2021، 10 سبتمبر). ثعبان يختنق بسبب الأسماك الغازية يدعو إلى البحث.

- العلوم الحية. (2021، 22 سبتمبر). أفعى حاولت أن تأكل سمكة في حجمها وكادت أن تختنق.