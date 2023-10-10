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علوم

الثقب الأسود الهائل في M87 يؤكد نظريات أينشتاين

Byغابرييل بوتا

أكتوبر 10، 2023
الثقب الأسود الهائل في M87 يؤكد نظريات أينشتاين

أكد العلماء مؤخراً أن ثقباً أسود هائلاً في مجرة ​​ميسييه 87، التي تقع على بعد حوالي 55 مليون سنة ضوئية، يدور. ويتماشى هذا الاكتشاف مع نظريات ألبرت أينشتاين في النسبية العامة ويقدم دليلا قاطعا على دوران الثقب الأسود.

الثقوب السوداء، وهي مناطق في الفضاء ذات جاذبية قوية بشكل لا يصدق، أثارت اهتمام العلماء والفلكيين منذ فترة طويلة. ومن خلال تحليل الصور من مراصد مختلفة، لاحظ الباحثون حركة النفاثات، وهي تيارات من الجسيمات المنبعثة من محور الثقب الأسود. هذه الحركة، كما هو مفصل في دراسة نشرت في مجلة Nature، حددت دوران الثقب الأسود.

يعد اكتشاف دوران الثقب الأسود أمرًا مهمًا لعدة أسباب. أولاً، يؤكد نظريات أينشتاين النسبية، ويقدم المزيد من الأدلة لدعمها. ثانيًا، يسلط الضوء على سلوك الثقوب السوداء فائقة الكتلة وتفاعلها مع نسيج الزمكان المحيط بها.

يتسبب الحجم الهائل لهذا الثقب الأسود الدوار في ظاهرة تُعرف باسم سحب الإطار، حيث يصبح نسيج الزمكان المحيط به ملتويًا. يؤدي الاختلال بين محور دوران الثقب الأسود ومحور دوران قرص التراكم المحيط به إلى تمايل طفيف في نفاثات الثقب الأسود. تم قياس هذا التذبذب بدقة في الدراسة، مما يدعم بشكل أكبر الاستنتاج حول دوران الثقب الأسود.

في السابق، لم يكن لدى العلماء سوى دليل غير مباشر على وجود ثقوب سوداء تدور، لكن هذا الاكتشاف يوفر ما يسميه إيجور تشيلينجاريان، عالم الفلك في مركز هارفارد سميثسونيان للفيزياء الفلكية، "دليل دامغ". إن تأكيد دوران الثقب الأسود يلفت الانتباه أيضًا إلى عملية بنروز، وهي آلية تسمح باستخراج الطاقة من الثقوب السوداء الدوارة.

بالإضافة إلى تأكيد نظريات أينشتاين وتقديم رؤى حول سلوك الثقوب السوداء فائقة الكتلة، فإن هذا الاكتشاف مهم أيضًا لأنه يمثل أول تصوير ناجح لمثل هذا الثقب الأسود. يمكن للعلماء الآن مواصلة التحقيق وفهم طبيعة وديناميكيات هذه الظواهر الكونية الضخمة.

مصادر:
- فوكس نيوز
– الطبيعة (مجلة)
- ناسا

By غابرييل بوتا

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