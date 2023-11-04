قطعة الكويكب المكتشفة حديثًا تقدم نظرة ثاقبة لأصول الحياة

وقع حدث رائع في المتحف الوطني للتاريخ الطبيعي في واشنطن العاصمة يوم الجمعة (3 نوفمبر)، حيث كشفت مؤسسة سميثسونيان عن أول عرض عام لجزء من الكويكب بينو. تم إرجاع هذه الصخرة الصغيرة إلى الأرض بواسطة مهمة OSIRIS-REx التابعة لناسا، والتي هبطت بنجاح كبسولة العودة الخاصة بها في صحراء يوتا في 24 سبتمبر. وقد حضر حفل إزاحة الستار مدير ناسا بيل نيلسون ومسؤولون آخرون رفيعو المستوى من كل من وكالة ناسا ووكالة ناسا. سميثسونيان.

عرض العرض، الذي يقع في قاعة جانيت أننبرغ هوكر للجيولوجيا والأحجار الكريمة والمعادن بالمتحف، جزء بينو في زجاجة من الفولاذ المقاوم للصدأ مع منفذ عرض زجاجي. ويبلغ قطر الصخرة حوالي 0.3 بوصة، وهي ذات لون أسود عميق ويتم الاحتفاظ بها في بيئة نيتروجين نقي للحفاظ على حالتها الأصلية. يحيط بالشاشة نماذج مصغرة لصاروخ ULA Atlas V الذي أطلق المهمة ومسبار OSIRIS-REx الذي صنعته شركة Lockheed Martin.

خضعت هذه القطعة من بينو، والتي أطلق عليها علماء ناسا اسم OREX-800027-0، لفحص التصوير المقطعي بالكمبيوتر (CT) الذي كشف عن تركيبتها الرائعة. تتألف القطعة من عشرات الصخور الصغيرة التي تم لصقها معًا، وتُظهر تغيرات كبيرة بفعل الماء، مما أدى إلى تكوين الطين وأكاسيد الحديد وكبريتيد الحديد والكربونات ومعادن أخرى غنية بالماء والكربون.

ويتطلع العلماء إلى دراسة جزء بينو لأنه يحمل القدرة على تقديم معلومات حول أصول نظامنا الشمسي وتطور الحياة على الأرض. قد تلقي المعادن الغنية بالمياه والجزيئات الغنية بالكربون الموجودة داخل القطعة الضوء على تكوين النظام الشمسي، ومحيطات الأرض، وتطور الحياة نفسها.

بالإضافة إلى العرض في سميثسونيان، تمت إعارة جزء آخر من بينو للدراسة العلمية. سيتم عرض صخرتين أخريين في متحف ألفي نورفيل للأحجار الكريمة والمعادن بجامعة أريزونا في توكسون وفي مركز الفضاء في هيوستن. ستوفر هذه المعارض للجمهور والباحثين المزيد من الفرص لفحص شظايا الكويكب المثيرة للاهتمام والتعلم منها.

أسئلة وأجوبة:

س: ما أهمية قطعة بينو؟

ج: يقدم جزء بينو رؤى قيمة حول أصول نظامنا الشمسي وتكوين الحياة على الأرض.

س: كيف تم اختيار قطعة بينو للعرض؟

ج: اختار علماء ناسا حجرًا يمثل المادة التي تم إرجاعها وكان متينًا بدرجة كافية لنقله عبر البلاد.

س: هل هناك أي أجزاء أخرى من بينو متاحة للدراسة؟

ج: نعم، بالإضافة إلى القطعة المعروضة في سميثسونيان، تمت إعارة قطعة أخرى للدراسة العلمية، وسيتم عرض قطعتين أخريين في أماكن أخرى في المستقبل.