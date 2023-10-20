اكتشف علماء الفلك أبعد انفجار راديوي سريع، مما يوفر نظرة ثاقبة للكون المخفي

حقق علماء الفلك اكتشافًا رائدًا من خلال اكتشاف أبعد انفجار راديوي سريع (FRB) تم تسجيله على الإطلاق. تم رصد هذا الانفجار البعيد لموجات الراديو الكونية، والمعروف باسم FRB 20220610A، من مجرة ​​تقع على بعد ثمانية مليارات سنة ضوئية من الأرض. يعد الانفجار، الذي يستمر أقل من ميلي ثانية، واحدًا من أقوى الانفجارات التي تم رصدها على الإطلاق.

لعب التلسكوب الكبير جدًا (VLT) التابع للمرصد الأوروبي الجنوبي دورًا حاسمًا في تحديد المجرة المصدر للتدفق الراديوي السريع. ومن خلال استخدام VLT، تمكن علماء الفلك من تحديد أن هذه المجرة أقدم وأبعد من أي مصدر FRB آخر معروف. ويُعتقد أيضًا أنه جزء من مجموعة صغيرة من المجرات المندمجة.

ولهذا الاكتشاف آثار مهمة في فهم تركيبة الكون. أنتجت الطرق الحالية لقياس كتلة الكون نتائج متضاربة وشكلت تحديًا للنموذج القياسي لعلم الكونيات. باستخدام FRBs كأداة، يأمل علماء الفلك في الحصول على نظرة ثاقبة للمادة "المفقودة" الموجودة بين المجرات.

تتمتع الدفقات الراديوية السريعة بقدرة فريدة على اكتشاف المواد المتأينة، حتى في الفضاء الذي يعتبر فارغًا تقريبًا. وهذا يسمح لعلماء الفلك بقياس كمية المادة الموجودة بين المجرات. ويؤكد اكتشاف FRB 20220610A وجود "علاقة ماكوارت"، التي تنص على أنه كلما ابتعد انفجار الراديو السريع، كلما زاد انتشار الغاز بين المجرات.

في حين أن السبب الدقيق للانفجارات الراديوية السريعة لا يزال غير معروف، فإن هذا الاكتشاف الأخير يؤكد أنها أحداث شائعة في الكون. يعتقد علماء الفلك أن دراسة هذه الانفجارات لن تساعد فقط في اكتشاف المادة بين المجرات، بل ستساعد أيضًا في فهم بنية الكون بشكل أفضل.

على الرغم من أن هذا الاكتشاف يمثل الحدود الحالية لقدرات التلسكوب، إلا أن التطورات المستقبلية توفر إمكانيات أكبر. يقوم مرصد مصفوفة الكيلومتر المربع حاليًا ببناء تلسكوبين راديويين في جنوب إفريقيا وأستراليا سيكونان قادرين على اكتشاف الآلاف من الدفقات الراديوية السريعة، بما في ذلك تلك البعيدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التلسكوب الكبير للغاية القادم الذي سيتم بناؤه في تشيلي سيوفر لعلماء الفلك القدرة على دراسة المجرات المصدر للانفجارات البعيدة.

يفتح هذا الاكتشاف المهم آفاقًا جديدة للبحث واستكشاف أسرار الكون الخفية. ومن خلال تسخير قوة الانفجارات الراديوية السريعة، يستعد علماء الفلك لدفع حدود فهمنا وإلقاء الضوء على أسرار الكون.

مصادر:

– المرصد الأوروبي الجنوبي (ESO)

– التلسكوب الكبير جدًا (VLT)

– منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية (CSIRO)