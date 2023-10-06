المغناطيسية صغيرة النطاق تكشف أسرار الغلاف الجوي الشمسي

يكتسب علماء الفيزياء الشمسية رؤى جديدة حول التسخين الغامض للإكليل الشمسي، وذلك بفضل الصور القريبة للشمس التي حصل عليها المسبار الشمسي أثناء مروره في الحضيض الشمسي في أكتوبر 2022. تصل درجات حرارة الإكليل الشمسي، الغلاف الجوي الخارجي للشمس، إلى درجات حرارة مليون درجة مئوية على الرغم من أن درجة حرارة السطح تبلغ حوالي 6000 درجة مئوية فقط.

تُظهر الصور الجديدة كيف ترتبط حلقات الغاز التي تصل درجة حرارتها إلى مليون درجة، والتي تشكل الهالة الشمسية، ببقع المجال المغناطيسي الصغيرة على سطح الشمس. يبلغ حجم هذه البقع حوالي 100 كيلومتر وهي مسؤولة عن تكوين الحلقات الإكليلية. تشير العلاقة بين بقع المجال المغناطيسي هذه والحلقات إلى أن المجالات المغناطيسية صغيرة الحجم تلعب دورًا حاسمًا في تسخين الإكليل.

التقطت Solar Orbiter هذه الصور باستخدام اثنين من أدواتها. قدم جهاز تصوير الأشعة فوق البنفسجية القصوى (EUI) صورة صفراء تظهر حلقات البلازما الساخنة التي تشبه القوس والتي تصل إلى الإكليل. قدم جهاز التصوير الاستقطابي والهليوسيسي (PHI) صورة مرقطة تكشف عن القطبية المغناطيسية لسطح الشمس. تمثل المناطق المظللة باللونين الأحمر والأزرق بقعًا من الأقطاب المغناطيسية الشمالية والجنوبية.

توفر هذه الملاحظات بيانات عالية الدقة تسمح لعلماء الفيزياء الشمسية بدراسة دور المجالات المغناطيسية صغيرة الحجم في تطور الإكليل الشمسي. ومن خلال مقارنة البيانات من الجهازين عن كثب، يمكن للباحثين التحقق من الترتيب المعقد والتطور الزمني لبقع المجال المغناطيسي.

تستعد المركبة الشمسية المدارية حاليًا لمرور قريب آخر من الشمس في أكتوبر 2023، مما يسمح بمراقبة أكثر دقة للعمليات صغيرة النطاق. تهدف هذه المهمة إلى الكشف عن الآليات غير المرئية سابقًا وراء تسخين الغلاف الجوي للشمس.

وتساهم هذه النتائج في فهم أفضل للشمس وتأثيرها على الطقس الفضائي، مما يوفر رؤى قيمة للبعثات الفضائية المستقبلية وفهمنا للنجوم الأخرى.

مصادر:

- وكالة الفضاء الأوروبية