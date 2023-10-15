ما الذي يسخن كورونا الشمس؟ اكتشافات جديدة من المركبة الشمسية المدارية

لقد حيّر العلماء منذ فترة طويلة مسألة ما الذي يسخن هالة الشمس. الإكليل هو طبقة من البلازما المنتشرة التي تحيط بالشمس ولا يمكن رؤيتها إلا أثناء الكسوف الكلي. على الرغم من كونها أكثر سخونة من سطح الشمس، الذي تصل درجات حرارته إلى 6,500 كلفن، إلا أن الإكليل أبيض شاحب، وردي تقريبًا، وتبلغ درجة حرارته أكثر من مليون كلفن. في دراسة جديدة نُشرت في مجلة The Astrophysical Journal Letters، ربما وجد الباحثون الإجابة أخيرًا.

استخدمت الدراسة البيانات التي جمعتها المركبة الفضائية NASA/ESA Solar Orbiter، وهي مركبة فضائية مجهزة بأدوات مختلفة لقياس المجالات المغناطيسية والرياح الشمسية والجسيمات عالية الطاقة، بالإضافة إلى التقاط صور عالية الدقة لسطح الشمس. خلال اقتراب قريب في أكتوبر 2022، التقط جهاز التصوير بالأشعة فوق البنفسجية القصوى (EUI) الخاص بالمركبة الشمسية المدارية صورًا تفصيلية لأقواس بلازما صغيرة، بينما قام جهاز التصوير القطبي والهليوسيزمي (PHI) بقياس القطبية المغناطيسية لسطح الشمس في نفس المنطقة.

وكشفت النتائج أن الاختلافات الصغيرة في القطبية المغناطيسية يمكن أن تؤدي إلى تكوين أقواس البلازما، حتى خلال الفترات الهادئة من النشاط الشمسي. وهذا يعني أنه حتى عندما لا تشهد الشمس انفجارات شديدة مثل الشواظ والتوهجات الشمسية، فلا يزال هناك نشاط كافٍ لإبقاء الهالة ساخنة. توفر هذه المجالات المغناطيسية السطحية صغيرة الحجم غليانًا مستمرًا من النشاط الذي يحافظ على درجة حرارة الإكليل المرتفعة.

اقتربت المركبة الشمسية المدارية مؤخرًا من الشمس مرة أخرى وحصلت على المزيد من البيانات، والتي من المتوقع أن تكشف المزيد من الأسرار حول نجمنا. بفضل مداره الديناميكي، الذي يجعله في بعض الأحيان أقرب إلى الشمس من عطارد، يُحدث Solar Orbiter ثورة في فهمنا للشمس وديناميكياتها.

يسلط هذا البحث الرائد الضوء على آلية التسخين الغامضة لهالة الشمس ويسلط الضوء على العلاقة المعقدة بين المجالات المغناطيسية وديناميكيات البلازما. ستستمر الدراسات والملاحظات الإضافية من Solar Orbiter في تعميق فهمنا للشمس وتأثيرها على نظامنا الشمسي.

مرجع:

- شيتا، ليرة لبنانية، وآخرون. "المجالات المغناطيسية السطحية العابرة صغيرة الحجم تبني هالة الشمس الهادئة." رسائل مجلة الفيزياء الفلكية 956.1 (2023): L1.