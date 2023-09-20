يكشف التاريخ التطوري عن بطء النمو في التماسيح

سلطت دراسة حديثة نشرت في مجلة Current Biology بعنوان "أصول النمو البطيء في سلالة جذع التمساح" الضوء على سبب نمو التماسيح، بما في ذلك التماسيح والتماسيح، ببطء مقارنة بأقرب أقربائها الأحياء، الطيور. قام فريق البحث بالتحقيق في البنية الداخلية للعظام الأحفورية من أسلاف التمساحيات التي يبلغ عمرها 200 مليون عام، والمعروفة باسم التمساحيات، ووجد أنها تنمو ببطء، على غرار التماسيح الحديثة.

تفاجأ الباحثون عندما اكتشفوا أن الأنسجة العظمية لهذه التمساحيات القديمة تتكون من نوع يسمى العظام الليفية المتوازية، مما يشير إلى معدل نمو بين أسلافهم سريعي النمو والتماسيح الحالية الأبطأ نموًا. يتحدى هذا الاكتشاف الاعتقاد السائد بأن النمو البطيء في التماسيح الحية يرتبط بأنماط حياتها المستقرة وشبه المائية. كانت هذه التمساحيات المبكرة حيوانات نشطة وأرضية بالكامل، وليست الحيوانات المفترسة المترامية الأطراف الموجودة اليوم.

وتضمنت الدراسة أيضًا فحص الحفريات من سلف التمساح العملاق المكتشف حديثًا والذي عاش قبل 210 ملايين سنة في جنوب إفريقيا. وقام الباحثون بتحليل العظام تحت مجهر عالي الطاقة لتحديد العمر عند الوفاة، ومعدل النمو السنوي، وخصائص الأنسجة العظمية. وبمقارنة العينة الجديدة بالأنواع المعروفة الأخرى، حددوا أنها من أسلاف التمساح المبكر جدًا، وربما أقدم المجموعة التي تضم التماسيح الحديثة.

ووجد الباحثون أن الأنواع العملاقة نمت بشكل أبطأ من الزواحف الكبيرة الأخرى في عصرها، مثل الديناصورات. استمرت استراتيجية النمو البطيء هذه وتباطأت بشكل أكبر في أنواع التمساحيات المتطورة حديثًا. أصبح النمو البطيء سمة لجميع أشكال التماسيح المعروفة التي تنحدر من أسلافها القديم، مما سمح لها بالبقاء على قيد الحياة بعد حدث الانقراض الجماعي في نهاية العصر الترياسي.

ومن ناحية أخرى، يعتقد أن الديناصورات نجت من الانقراض الجماعي من خلال النمو السريع. أدى هذا الحدث إلى التعايش بين الديناصورات سريعة النمو وأشكال التمساحيات بطيئة النمو في العصر التالي، مما وضع الأساس في نهاية المطاف لاختلافات النمو التي لوحظت في أحفادهم المعاصرين والطيور والتماسيح.

تشير نتائج الدراسة إلى أن التباين في معدلات النمو بين الطيور والتماسيح قد تم إثباته في وقت مبكر من التاريخ التطوري للمجموعة، على الرغم من أن سلفهم المشترك كان حيوانًا سريع النمو. يساهم هذا البحث في فهمنا للعوامل المعقدة التي تؤثر على أنماط النمو والتكيف التطوري في الأنواع المختلفة.

مصادر:

- "أصول النمو البطيء في نسب جذع التمساح" - علم الأحياء الحالي

– البروفيسور جينيفر بوتا، جامعة ويتواترسراند

– البروفيسور جونا شونير، جامعة ويتواترسراند

– بيلي فايس، جامعة ويتواترسراند

- بول باريت، أستاذ علم الحفريات في متحف التاريخ الطبيعي، لندن