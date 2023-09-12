اكتشف سماء الليل في Sleeping Bear Dunes National Lakeshore

يوفر Sleeping Bear Dunes National Lakeshore للزوار فرصة تجربة جمال سماء الليل مع حفلتين قادمتين للنجوم. بالتعاون مع جمعية Grand Traverse Astronomical Society، ستستضيف الحديقة فعاليات يومي 15 سبتمبر و21 أكتوبر من الساعة 5 مساءً حتى 11 مساءً في منطقة Dune Climb.

توفر حفلات النجوم في Sleeping Bear Dunes National Lakeshore فرصة للزوار لمراقبة السماء المظلمة المذهلة للمنتزه. يتيح عدم وجود التلوث الضوئي رؤية واضحة للأجسام الموجودة في الفضاء السحيق من خلال التلسكوبات المتوفرة. واعتمادًا على التاريخ والظروف، قد يتمكن الحاضرون من رؤية النجوم والكواكب والنيازك وحتى درب التبانة.

بالإضافة إلى مراقبة النجوم، تقدم الفعاليات أنشطة أخرى ليستمتع بها الزوار. قبل غروب الشمس، سيكون هناك عرض للطاقة الشمسية وأنشطة للأطفال متاحة. بمجرد حلول الظلام، ستكون هناك محطات تلسكوب ومحطات معلومات ليستكشفها الحاضرون. لتحقيق أقصى استفادة من حفل النجوم، يتم تشجيع الزائرين على ارتداء الملابس المناسبة للطقس وإحضار عناصر مثل المصابيح الكهربائية (يفضل أن تكون مع مرشح أحمر للحفاظ على الرؤية الليلية)، والمنظار، ورذاذ الحشرات، وكراسي الشاطئ، والبطانيات.

الدخول إلى حفلات النجوم مجاني، ولكن يلزم الحصول على تصريح الزائر للدخول إلى الحديقة. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول كل حدث، بما في ذلك تفاصيل مواقف السيارات والإلغاءات المرتبطة بالطقس، على تقويم Sleeping Bear Dunes عبر الإنترنت.

مع تزايد فقدان السماء المظلمة بسبب التلوث الضوئي، فإن مثل هذه الأحداث مهمة للحفاظ على عجائب السماء ليلاً وتقديرها. تكرس جمعية Grand Traverse Astronomical Society جهودها لتعزيز الوعي العام وفهم علم الفلك، ومن خلال شراكتها مع Sleeping Bear Dunes National Lakeshore، فإنهم قادرون على مشاركة شغفهم بالنجوم مع جمهور أوسع.

مصادر:

– شاطئ بحيرة سليبنج بير ديونز الوطني

– جمعية جراند ترافيرس الفلكية