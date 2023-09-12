حياة المدينة

الكشف عن التقنيات الجديدة وقوة الذكاء الاصطناعي

علوم

اكتشف سماء الليل في Sleeping Bear Dunes National Lakeshore

Byغابرييل بوتا

سبتمبر 12، 2023
اكتشف سماء الليل في Sleeping Bear Dunes National Lakeshore

يوفر Sleeping Bear Dunes National Lakeshore للزوار فرصة تجربة جمال سماء الليل مع حفلتين قادمتين للنجوم. بالتعاون مع جمعية Grand Traverse Astronomical Society، ستستضيف الحديقة فعاليات يومي 15 سبتمبر و21 أكتوبر من الساعة 5 مساءً حتى 11 مساءً في منطقة Dune Climb.

توفر حفلات النجوم في Sleeping Bear Dunes National Lakeshore فرصة للزوار لمراقبة السماء المظلمة المذهلة للمنتزه. يتيح عدم وجود التلوث الضوئي رؤية واضحة للأجسام الموجودة في الفضاء السحيق من خلال التلسكوبات المتوفرة. واعتمادًا على التاريخ والظروف، قد يتمكن الحاضرون من رؤية النجوم والكواكب والنيازك وحتى درب التبانة.

بالإضافة إلى مراقبة النجوم، تقدم الفعاليات أنشطة أخرى ليستمتع بها الزوار. قبل غروب الشمس، سيكون هناك عرض للطاقة الشمسية وأنشطة للأطفال متاحة. بمجرد حلول الظلام، ستكون هناك محطات تلسكوب ومحطات معلومات ليستكشفها الحاضرون. لتحقيق أقصى استفادة من حفل النجوم، يتم تشجيع الزائرين على ارتداء الملابس المناسبة للطقس وإحضار عناصر مثل المصابيح الكهربائية (يفضل أن تكون مع مرشح أحمر للحفاظ على الرؤية الليلية)، والمنظار، ورذاذ الحشرات، وكراسي الشاطئ، والبطانيات.

الدخول إلى حفلات النجوم مجاني، ولكن يلزم الحصول على تصريح الزائر للدخول إلى الحديقة. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول كل حدث، بما في ذلك تفاصيل مواقف السيارات والإلغاءات المرتبطة بالطقس، على تقويم Sleeping Bear Dunes عبر الإنترنت.

مع تزايد فقدان السماء المظلمة بسبب التلوث الضوئي، فإن مثل هذه الأحداث مهمة للحفاظ على عجائب السماء ليلاً وتقديرها. تكرس جمعية Grand Traverse Astronomical Society جهودها لتعزيز الوعي العام وفهم علم الفلك، ومن خلال شراكتها مع Sleeping Bear Dunes National Lakeshore، فإنهم قادرون على مشاركة شغفهم بالنجوم مع جمهور أوسع.

مصادر:
– شاطئ بحيرة سليبنج بير ديونز الوطني
– جمعية جراند ترافيرس الفلكية

By غابرييل بوتا

منشور له صلة

علوم

أطلقت شركة SpaceX بنجاح 22 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink من كيب كانافيرال

سبتمبر 16، 2023 روبرت أندرو
علوم

يرتبط Neuropeptide Y بتطور الدماغ وقابلية الإدمان لدى البشر

سبتمبر 16، 2023 غابرييل بوتا
علوم

المثابرة روفر تحقق إنجازات بارزة في استكشاف فوهة جيزيرو

سبتمبر 16، 2023 غابرييل بوتا

فاتك

تكنولوجيا

التكنولوجيا: Apple تعزز خط إنتاجها بترقيات مثيرة

سبتمبر 16، 2023 غابرييل بوتا 0 تعليقات
علوم

أطلقت شركة SpaceX بنجاح 22 قمرًا صناعيًا من نوع Starlink من كيب كانافيرال

سبتمبر 16، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
تكنولوجيا

Thunderbolt 5 قادم في عام 2024: تغيير محتمل لقواعد اللعبة لشركة Apple

سبتمبر 16، 2023 روبرت أندرو 0 تعليقات
تكنولوجيا

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom تتسلق المخططات في أغسطس 2023

سبتمبر 16، 2023 مامفو بريشيا 0 تعليقات