ينتج ليزر الأشعة السينية المحدث من SLAC أول أشعة سينية، مما يستهل حقبة جديدة في البحث

نجح ليزر الإلكترون الحر بالأشعة السينية (XFEL) الخاص بمصدر الضوء المتماسك Linac Coherent Light Source (LCLS) في مختبر المسرع الوطني SLAC التابع لوزارة الطاقة في إنتاج أول أشعة سينية بعد خضوعه لترقية كبيرة. توفر هذه الترقية، المعروفة باسم LCLS-II، إمكانات غير مسبوقة من شأنها أن تحدث ثورة في البحث العلمي باستخدام الأشعة السينية.

يتطلع العلماء في جميع أنحاء العالم إلى الاستفادة من ليزر الأشعة السينية المحدث لتطوير برامجهم البحثية. ستسمح القدرات المحسنة لـ LCLS-II للعلماء بدراسة المواد الكمومية بدقة غير مسبوقة، مما يؤدي إلى التقدم في الحوسبة والاتصالات. كما سيمكن من دراسة الأحداث الكيميائية العابرة لتطوير الصناعات المستدامة وتقنيات الطاقة النظيفة. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن الباحثون من دراسة وظائف الجزيئات البيولوجية لتطوير أدوية جديدة واستكشاف الظواهر العلمية في أسرع الفترات الزمنية.

يعد هذا الإنجاز تتويجًا لأكثر من عقد من العمل ومشروع ترقية متعدد السنوات بقيمة 1.1 مليار دولار يضم آلاف العلماء والمهندسين والفنيين. يمثل الجيل الناجح من الأشعة السينية علامة بارزة في التزام SLAC بتطوير علوم الأشعة السينية.

XFELs هي أدوات قوية تنتج نبضات فائقة السطوع وقصيرة جدًا من ضوء الأشعة السينية، مما يسمح للعلماء بمراقبة السلوك الجزيئي والذري والإلكتروني بتفاصيل غير مسبوقة. لعبت XFELs أدوارًا مفيدة في الإنجازات العلمية، بما في ذلك التقاط أول "فيلم جزيئي" ودراسة امتصاص النباتات والطحالب لأشعة الشمس.

يرتقي LCLS-II بعلم الأشعة السينية إلى مستوى جديد تمامًا، حيث ينتج ما يصل إلى مليون نبضة من الأشعة السينية في الثانية، وهي زيادة كبيرة مقارنة بسابقه. كما سيكون ليزر الأشعة السينية الذي تمت ترقيته متوسط ​​سطوعه 10,000 مرة أكثر سطوعًا من سابقه، مما يسجل رقمًا قياسيًا عالميًا جديدًا لأقوى مصادر ضوء الأشعة السينية.

إن نجاح LCLS-II هو نتيجة جهد تعاوني يضم مؤسسات متعددة، بما في ذلك خمسة مختبرات وطنية أمريكية وجامعة. تم تطوير المسرع فائق التوصيل الثوري، وهو مكون رئيسي في LCLS-II، من خلال شراكات مع Fermilab ومرفق Thomas Jefferson National Accelerator Facility.

وبفضل القدرات المعززة لـ LCLS-II، ستتاح للعلماء فرص جديدة لتطوير المعرفة عبر مجموعة واسعة من التخصصات، والمساهمة في الطاقة النظيفة، وأبحاث العلوم الأساسية، ومبادرات الأمن القومي.

المصدر: مختبر المسرع الوطني SLAC