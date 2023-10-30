اكتشف جمال سماء شهر نوفمبر

تتغير السماء مع تعمقنا في شهر نوفمبر. لا تغرب الشمس مبكرًا فحسب، بل تنخفض أيضًا تحت الأفق، مما يؤدي إلى سماء أكثر قتامة. مع انعكاس أقل لأشعة الشمس على الغلاف الجوي للأرض، يصبح التباين بين النجوم والخلفية السوداء الحبرية أكثر وضوحًا، مما يخلق مشهدًا يحبس الأنفاس. في حين أننا قد نتصور أن السماء تعج بملايين النجوم، إلا أن هذا ليس صحيحا تماما. حتى في أحلك الليالي، لا تستطيع العين المجردة تمييز سوى حوالي 2,500 نجم.

واحدة من أكثر الأبراج جاذبية التي يجب مراقبتها في شهر نوفمبر هي كوكبة أوريون، الصياد الأسطوري العظيم. انظر نحو الأفق الشرقي حوالي الساعة 11 مساءً، وستلاحظ ثلاثة نجوم لامعة تشكل خطًا واحدًا. تمثل هذه النجوم حزام أوريون وتظل مرئية حتى الفجر. بالإضافة إلى ذلك، يضم أوريون نجومًا بارزة أخرى مثل منكب الجوزاء، وهو نجم ضخم يقترب من نهاية حياته، وريجل، نجم ضخم في بدايته. إذا اتبعت خط حزام أوريون إلى الأسفل إلى اليسار، فسوف تواجه سيريوس، الذي يبدو أنه ألمع نجم في نصفي الكرة الشمالي والجنوبي بسبب قربه من الأرض.

عندما تنظر إلى النجوم، لا يمكنك إلا أن تلاحظ وميضها. وتحدث هذه الظاهرة بسبب الاضطرابات الجوية الناجمة عن التغيرات في درجات الحرارة. ينحني الغلاف الجوي ويقسم ضوء النجوم، مما يؤدي إلى سطوع متلألئ وتغير اللون. ويستخدم علماء الفلك تقنيات مختلفة للتخفيف من آثار الوميض، مثل تحديد مواقع التلسكوبات على الجبال العالية وفي المناطق الجافة. كما أنها تستخدم التلسكوبات ذات البصريات التكيفية، القادرة على ضبط مراياها بسرعة لمواجهة التشوهات الناجمة عن الوميض. علاوة على ذلك، يستخدم علماء الفلك أشعة الليزر ذات الشعاع الرصاصي لإنشاء "نجوم اصطناعية" والتعويض عن التداخل الجوي.

ومع ذلك، لتجاوز القيود الجوية حقًا، يلجأ علماء الفلك إلى التلسكوبات الفضائية. ومن خلال وضع التلسكوبات على ارتفاع بضع مئات من الكيلومترات فوق الأرض، يمكنها التقاط الضوء من الأجرام السماوية دون حدوث اضطرابات جوية. تسمح وجهة النظر هذه بالتقاط صور مفصلة بشكل لا يصدق ولا مثيل لها والتي لا يمكن الحصول عليها من المراصد الأرضية. فلا عجب أن يوجد تلسكوب هابل الفضائي في الفضاء!

يقدم شهر نوفمبر أيضًا مسرات سماوية تستحق المشاهدة. يهيمن كوكب المشتري اللامع على سماء المساء، بينما يزين كوكب الزهرة سماء الصباح. في 9 نوفمبر، ينكشف مشهد ساحر عندما يصطف الهلال مع كوكب الزهرة في الصباح. علاوة على ذلك، في يومي 24 و 25، سيظهر كوكب المشتري بالقرب من القمر بعد غروب الشمس. لا تفوّت فرصة مشاهدة زخات شهب ليونيد السنوية، والتي تبلغ ذروتها ليلة السابع عشر. في حين أن زخات المطر هذا العام قد لا تصل إلى أقصى إمكاناتها حتى عام 17، فإن السماء المظلمة وقلة ضوء القمر توفر فرصة لمشاهدة ما يقرب من 2034-15 نيزكًا في الساعة.

لذا، لا تنس أن تنظر للأعلى وتنغمس في عجائب سماء شهر نوفمبر الساحرة.