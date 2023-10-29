تعزيز التنوع في العلوم: توسيع وجهات النظر من أجل رؤية شمولية

تدعو الدكتورة ماجي أدرين بوكوك، مقدمة برنامج The Sky At Night الموقرة، إلى زيادة التنوع في المجالات العلمية، مؤكدة على أن التمثيل الزائد للذكور الأوروبيين البيض قد يؤدي إلى فهم ضيق للعالم. بصفته أول مقدم أسود لبرنامج بي بي سي لعلم الفلك منذ فترة طويلة، كان للدكتور أدرين بوكوك دور فعال في تعزيز الشمولية وإلهام العقول الشابة من خلفيات متنوعة.

أثناء نشأتها، لاحظت المذيعة اعتقادًا خاطئًا سائدًا بأن العلم ليس مخصصًا لأفراد مثلها بسبب الاختلافات الثقافية والروايات التاريخية. وهي تشجع على زيادة التمثيل والشمولية في المجتمع العلمي، مع إدراك أن وجود نطاق أوسع من الأصوات والأفكار سوف يثري هذا المجال. ومن خلال إشراك أفراد من خلفيات مختلفة، يستطيع العلم أن يتجاوز حدوده ويقدم منظوراً أكثر شمولاً.

يتحدى دليل الدكتور أدرين بوكوك لعلم الفلك، "فن مراقبة النجوم"، فكرة أن المساهمات العلمية تنشأ فقط من "الرجال البيض الذين يرتدون توجا". وهي تسلط الضوء على المساهمات الكبيرة للشخصيات القديمة من مختلف الأعراق والأجناس، وتعرض الطبيعة العالمية للتقدم العلمي عبر التاريخ.

على الرغم من التقدم الذي تم إحرازه في تنويع المهن العلمية، إلا أن الدكتور أدرين بوكوك يعترف بأن هناك المزيد الذي يتعين القيام به. ولا تزال تشعر بالقلق إزاء بطء وتيرة التغيير واستمرار المواقف الرجعية داخل المجتمع العلمي. ومع ذلك، فهي تظل متفائلة، معتقدة أن وجهات النظر التي عفا عليها الزمن بشأن "الديناصورات" المقاومة للشمولية تختفي تدريجياً، مما يفسح المجال أمام الفرص.

في عام 2021، تناولت الجمعية الملكية الفوارق التي يواجهها الأفراد السود في التعليم العالي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في المملكة المتحدة. لقد اكتشفوا نتائج ذات درجات منخفضة وأعاقوا التقدم الوظيفي الأكاديمي لهذه الفئة الديموغرافية. تؤكد هذه النتائج على الحاجة الملحة لخلق بيئة عادلة في المجال العلمي.

تعد رحلة الدكتور أدرين بوكوك الشخصية بمثابة شهادة على تأثير التمثيل المتنوع في إلهام علماء المستقبل. أدى افتتانها ببرنامج The Sky At Night، الذي استضافه السير باتريك مور خلال طفولتها، إلى تعزيز حبها للعلم. أثناء توليها الدور التقديمي الذي كانت تمثله في طفولتها، ملأها الإثارة والعصبية، أدركت أهمية موقفها في تعزيز التنوع وإثارة الفضول بين الجيل الجديد.

أسئلة وأجوبة:

س: لماذا يؤكد الدكتور أدرين بوكوك على أهمية التنوع في العلوم؟

ج: يعتقد الدكتور أدرين بوكوك أن التنوع في العلوم يجلب أفكارًا ووجهات نظر مختلفة، مما يمنع الفهم المحدود للعالم.

س: ما الذي يهدف دليل الدكتور أدرين بوكوك لعلم الفلك إلى تحقيقه؟

ج: يهدف دليلها إلى إبراز مساهمات الأفراد المتنوعين عبر التاريخ وتحدي التصور القائل بأن العلم هو حكر على الرجال البيض حصريًا.

س: ما هي المخاوف التي يعبر عنها الدكتور أدرين بوكوك فيما يتعلق بتنوع المهن العلمية؟

ج: إنها تسلط الضوء على بطء وتيرة التغيير والمواقف الرجعية التي لا تزال قائمة داخل المجتمع العلمي، في حين تظل متفائلة بالتقدم.

س: ما هي التفاوتات التي تم تحديدها في تقرير للجمعية الملكية عام 2021؟

ج: كشف التقرير أن الأفراد السود في التعليم العالي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في المملكة المتحدة يحصلون على نتائج دراسية أقل وفرص أقل للتقدم الوظيفي الأكاديمي.

س: كيف ساهمت تجارب الطفولة التي عاشتها الدكتورة أدرين بوكوك في تشكيل شغفها بالعلم؟

ج: إن افتتانها ببرنامج The Sky At Night، الذي استضافه السير باتريك مور، وامتلاك التلسكوب الخاص بها أشعل حبها للعلم، مما حفزها على ممارسة مهنة في هذا المجال.