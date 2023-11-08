رؤى جديدة حول حجم الشمس وآثارها

سلط إنجاز علمي حديث ضوءا جديدا على فهمنا للشمس، وكشف أنها قد تكون أصغر قليلا مما كان يعتقد سابقا. هذا الاكتشاف، الذي قام به فريق من علماء الفلك، لديه القدرة على التأثير بشكل كبير على معرفتنا بالنجم الذي يعمل كمركز لنظامنا الشمسي.

يعتمد البحث، الذي يخضع حاليًا لعملية مراجعة النظراء، على دراسة الموجات الصوتية المتولدة والمحصورة داخل البلازما الساخنة للشمس، والتي يشار إليها باسم أوضاع p أو أوضاع "الضغط". توفر هذه الموجات الصوتية الرنانة معلومات قيمة حول تغيرات الضغط التي تحدث داخل قلب الشمس.

يجادل عالما الفيزياء الفلكية ماساو تاكاتا من جامعة طوكيو ودوغلاس جوف من جامعة كامبريدج بأن الأوضاع p توفر فهمًا أكثر دقة لداخل الشمس مقارنة بالأنواع الأخرى من الموجات الصوتية المتذبذبة. ويوضحون أن هذه التذبذبات ذات الوضع P يمكن تشبيهها بجرس رنين يضربه عدد لا يحصى من حبيبات الرمل الصغيرة.

تقليديًا، تم استخدام أوضاع f لقياس نصف قطر الشمس الزلزالي. ومع ذلك، هناك خلاف بين علماء الفلك حول موثوقية هذه الأوضاع، لأنها لا تمتد إلى الغلاف الضوئي للشمس. وبدلاً من ذلك، يبدو أنهم يواجهون ما يشير إليه تاكاتا وجوف بـ "السطح الوهمي". من ناحية أخرى، تكون الأوضاع P أقل تأثرًا بالمجالات المغناطيسية والاضطرابات في منطقة الحمل الحراري العلوية للشمس، مما يسمح لها بتوفير قياس أكثر دقة لحجم الشمس.

باستخدام حسابات تعتمد فقط على ترددات الوضع p، تشير أبحاث تاكاتا وجوف إلى أن نصف قطر الغلاف الضوئي للشمس أصغر قليلاً من النموذج الشمسي القياسي. في حين أن هذا التناقض قد يبدو ضئيلا، فإنه يمثل تحديات وفرص جديدة للعلماء لتحسين فهمهم للشمس وسلوكها.

وتعترف عالمة الفيزياء الفلكية إميلي برونسدن بتعقيد هذا الاكتشاف، موضحة أن هناك عوامل كثيرة يجب أخذها في الاعتبار عند فهم سبب الاختلاف في القياسات.

تفتح هذه النتائج الجديدة آفاقًا لمزيد من البحث والحاجة إلى إعادة تقييم نماذجنا الحالية للشمس. وبينما يتعمق العلماء في تعقيدات جارنا السماوي، يمكننا أن نتوقع فهمًا أفضل للعمليات الأساسية التي تحرك نظامنا الشمسي.

أسئلة وأجوبة

1. كيف حدد علماء الفلك أن الشمس قد تكون أصغر؟

درس علماء الفلك الموجات الصوتية، وتحديدًا الموجات الصوتية، المتولدة والمحاصرة داخل الشمس. ومن خلال تحليل هذه الموجات، تمكنوا من قياس تغيرات الضغط والحصول على معلومات قيمة حول حجم الشمس.

2. لماذا تعتبر الأوضاع p أكثر موثوقية من الأنواع الأخرى من الموجات الصوتية المتذبذبة؟

تكون الأوضاع P أقل تأثراً بالمجالات المغناطيسية والاضطراب في منطقة الحمل الحراري العلوية للشمس. وهذا يجعلها أكثر دقة في قياس حجم الشمس مقارنة بالأوضاع الأخرى مثل الأوضاع f.

3. ما هي الآثار المترتبة على كون الشمس أصغر قليلاً؟

على الرغم من أن هذا الاكتشاف يبدو غير مهم، إلا أنه يتحدى فهمنا الحالي لبنية الشمس وسلوكها. سيحتاج العلماء إلى تعديل نماذجهم ومواصلة التحقيق في الآثار المترتبة على هذا الاختلاف في الحجم.