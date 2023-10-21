ماذا يحدث للطبيعة أثناء كسوف الشمس؟

أثناء كسوف الشمس، تخضع الطبيعة لبعض التغييرات الغريبة. يمكن أن تصبح الحيوانات، التي تعتمد على دورة الشمس والظلام والضوء في القمر، في حالة من الفوضى. تتراجع الحيوانات النشطة أثناء النهار إلى ملاجئها، بينما تنطلق الحيوانات الليلية إلى العمل، معتقدة أنها قد نامت أكثر من اللازم. تقوم العناكب بتحطيم شبكاتها، ثم إعادة بنائها بمجرد مرور الكسوف. في زيمبابوي، تترك أفراس النهر أنهارها وتتجه نحو مناطق تغذيتها الليلية على الأراضي الجافة. تبحث الأسماك والطيور التي تنشط أثناء النهار عن أماكن الراحة الليلية.

قد يتعرض البشر أيضًا لتأثيرات كسوف الشمس. أبلغ بعض الأشخاص عن شعورهم بالتعب أو السبات العميق، والذي يعزى إلى التغير المفاجئ في الضوء الطبيعي. يتعرض الغلاف الجوي أيضًا لتغيرات أثناء كسوف الشمس، مما يؤدي إلى تغيرات في الرياح ودرجة الحرارة والغطاء السحابي والرطوبة. يمكن أن يؤدي انخفاض درجة الحرارة أثناء الكسوف إلى جعل الهواء أكثر رطوبة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن تشويش موجات الراديو أثناء كسوف الشمس بسبب التغيرات في الغلاف الأيوني، مما يؤثر على الاتصالات لمسافات طويلة.

تتخلل الظلال أثناء كسوف الشمس بأهلة صغيرة ومشرقة، مما يخلق تأثيرًا غريبًا. حتى الكائنات الحية الدقيقة يمكن أن تتأثر بكسوف الشمس. وجدت دراسة أجريت في الهند أن البكتيريا الموجودة على أطباق بتري المختبرية أصبحت أصغر حجما ومختلفة الشكل بالقرب من ذروة الكسوف. ومع ذلك، لم يتم تكرار هذه النتائج.

بشكل عام، يؤدي كسوف الشمس إلى ظواهر مثيرة للاهتمام في الطبيعة، تؤثر على الحيوانات ودرجة الحرارة وموجات الراديو والظلال وحتى الكائنات الحية الدقيقة. إنه مشهد فريد من نوعه يمنحنا لمحة عن التفاعلات الرائعة بين الأحداث السماوية والعالم الطبيعي.

مصادر:

- الشمس الأيرلندية

– علمي (صورة)