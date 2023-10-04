العثور على الحمض النووي القديم في عظام السلاحف الأحفورية التي يبلغ عمرها 6 ملايين عام

اكتشف العلماء آثارًا للحمض النووي القديم داخل العظام الأحفورية لسلحفاة منقرضة عمرها 6 ملايين عام. وتشير هذه النتيجة إلى أن المادة الوراثية يمكن أن تظل محفوظة لفترة أطول بكثير مما كان يعتقد سابقا.

تم العثور على الحفرية على طول الساحل الكاريبي لبنما وتنتمي إلى نوع من السلاحف من جنس Lepidochelys، والتي لا تزال موجودة حتى اليوم على شكل سلاحف كيمب ريدلي البحرية وسلاحف ريدلي البحرية الزيتونية. على الرغم من أن النوع الدقيق للحفرية غير مؤكد، إلا أنه يُعتقد أنه نوع منقرض تم اكتشافه حديثًا.

وفي دراسة حديثة، اكتشف الباحثون هياكل داخلية "تشبه النواة" داخل الخلايا العظمية المحفوظة، والتي تسمى الخلايا العظمية، للسلحفاة. وبما أن النواة هي العضية التي تحتوي على الحمض النووي في الخلايا، فقد أجرى الفريق اختبارًا لوجود المادة الوراثية، مما أدى إلى نتيجة إيجابية. وقد تم الإبلاغ عن هذا سابقًا فقط في اثنين من حفريات الديناصورات.

وفي حين أن هذا دليل قوي على وجود الحمض النووي في خلايا عظام السلحفاة، إلا أنه ليس دليلا قاطعا. لتأكيد هذه النتيجة، سيحتاج الباحثون إلى تحديد الحمض النووي وتسلسله مباشرة. إن أقدم حمض نووي تم استخراجه وتسلسله بالكامل يأتي من ماموث يبلغ من العمر 1.2 مليون عام، مما يجعل وجود الحمض النووي في سلحفاة عمرها 6 ملايين عام أكثر وضوحًا.

يتحدى هذا الاكتشاف الفهم التقليدي للحفاظ على الجزيئات الحيوية، لأنه يشير إلى أن المادة الوراثية يمكن أن تستمر لملايين السنين، حتى في البيئات الأكثر دفئًا التي ليست مثالية للحفاظ على الحمض النووي.

يمكن أن توفر دراسة علم الوراثة لسلحفاة Lepidochelys القديمة رؤى قيمة حول تاريخها التطوري. حاليًا، لا يُعرف سوى القليل جدًا عن هذه الأنواع، وقد يساعد فهم تركيبها الجيني في جهود الحفاظ على نظيراتها الحية.

يوضح البحث، الذي نُشر في مجلة علم الحفريات الفقارية، إمكانية الحفاظ على الحمض النووي في العينات من خطوط العرض المنخفضة، مما يزيد من توسيع معرفتنا بالحفاظ على الجزيئات الحيوية.

مصادر:

– مجلة علم الحفريات الفقارية (المقال المصدر)

– معهد سميثسونيان للبحوث الاستوائية