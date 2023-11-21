يستمر التحقيق في تعامل الحكومة مع جائحة كوفيد-19 بشهادة كبير المسؤولين الطبيين

في ظهور متوقع للغاية، من المقرر أن يقدم السير كريس ويتي، كبير المسؤولين الطبيين في المملكة المتحدة، أدلة اليوم إلى التحقيق المستمر بشأن كوفيد-19. ومن المتوقع أن يقضي السير ويتي، الذي أصبح أحد أكثر الشخصيات شهرة في البلاد خلال الوباء، يوم الثلاثاء بأكمله في تقديم نظرة ثاقبة حول تعامل الحكومة مع الأزمة.

تأتي هذه الشهادة من السير ويتي في أعقاب الظهور الأخير لكبير المستشارين العلميين السابق، السير باتريك فالانس، الذي قدم رؤيته حول عملية صنع القرار لرئيس الوزراء السابق بوريس جونسون وفريقه. قدمت مذكرات السير فالانس لمحات غير عادية عن الأعمال الداخلية للحكومة خلال هذا الوقت العصيب.

وذكرت الليدي هاليت، التي ترأس التحقيق، يوم الاثنين أن السيد جونسون بدا “مخدوعًا” بالبيانات والرسوم البيانية المعقدة المقدمة إليه. وكانت هناك حالات ناضل فيها للاحتفاظ بالمعلومات العلمية، مما أدى إلى تساؤلات حول عملية صنع القرار الحكومية واستجابتها للوباء.

إحدى المبادرات التي واجهت انتقادات هي خطة "تناول الطعام بالخارج للمساعدة" التي أطلقها السيد سوناك، والتي تم إطلاقها في أغسطس 2020 لدعم المطاعم وأماكن تناول الطعام بعد الإغلاق. من المرجح أن يواجه السير ويتي أسئلة تتعلق بتعليقاته الخاصة السابقة التي تشير إلى المخطط باسم "تناول الطعام بالخارج للمساعدة في مكافحة الفيروس". ويهدف التحقيق إلى فهم كامل لتأثير وفعالية هذه التدابير الحكومية.

ومع استمرار التحقيق، من المتوقع أن يقدم السير جوناثان فان تام، النائب السابق للسير ويتي، أدلة أيضًا في وقت لاحق من الأسبوع. وتسلط شهادات هذه الشخصيات الرئيسية الضوء على عملية صنع القرار والإجراءات التي اتخذتها الحكومة، مما يساهم في فهم شامل للتعامل مع جائحة كوفيد-19 في المملكة المتحدة.

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الأسئلة الأكثر شيوعًا (FAQ)

ما هو استفسار كوفيد-19؟

تحقيق كوفيد-19 هو تحقيق في تعامل الحكومة مع جائحة كوفيد-19 في المملكة المتحدة. ويهدف إلى تقييم عملية صنع القرار والسياسات المطبقة والاستجابة الشاملة للأزمة.

من هو السير كريس ويتي؟

السير كريس ويتي هو كبير المسؤولين الطبيين في المملكة المتحدة. وقد لعب دورًا بارزًا في تقديم المشورة للحكومة بشأن مسائل الصحة العامة، خاصة خلال جائحة كوفيد-19.

ما هو الغرض من شهادة السير كريس ويتي؟

ومن المتوقع أن تقدم شهادة السير كريس ويتي نظرة ثاقبة حول تعامل الحكومة مع جائحة كوفيد-19. ومن المرجح أن يتم استجوابه حول القرارات والسياسات والمبادرات الرئيسية، مثل مخطط "تناول الطعام بالخارج للمساعدة".

ما هو نظام "تناول الطعام بالخارج للمساعدة"؟

كان مخطط "تناول الطعام بالخارج للمساعدة" عبارة عن مبادرة حكومية تم إطلاقها في أغسطس 2020 لدعم قطاع المطاعم والضيافة بعد الإغلاق. وقدمت وجبات مخفضة لتشجيع الناس على تناول الطعام بالخارج وتحفيز الاقتصاد.