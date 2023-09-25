أعرب السير بريان ماي، عازف الجيتار وعالم الفيزياء الفلكية في كوين، عن فخره الكبير بكونه جزءًا من الفريق الذي نجح في جمع عينات الكويكبات الأولى لناسا من الفضاء السحيق. أطلقت المركبة الفضائية أوزوريس-ريكس كبسولة تحتوي على حوالي 250 جرامًا من الصخور والغبار التي تم جمعها من الكويكب بينو أثناء تحليقها بالقرب من الأرض. هبطت هذه الكبسولة بسلام في صحراء يوتا بالقرب من مدينة سولت ليك. لعب السير بريان دورًا حاسمًا في المساعدة على تحديد الموقع الأمثل لجمع العينات.

على الرغم من أنه لم يتمكن من حضور هذه المناسبة المهمة بينما كان يتدرب على جولة كوين، أرسل السير بريان رسالة دعم صادقة لناسا وفريقها المتفاني. وهنأ جميع المشاركين في المهمة على عملهم الجاد وتمنى لهم يوم عودة طيبًا. كما أشاد السير بريان بـ "صديقه العزيز" دانتي لوريتا، الذي تعاون معه في تأليف كتاب "Bennu 3-D: Anatomy of an Asteroid"، وهو أطلس شامل ثلاثي الأبعاد للكويكب.

يمثل جمع العينات الناجح هذا علامة فارقة مهمة لكل من وكالة ناسا ووكالات الفضاء العالمية، حيث إنها المهمة الأولى من نوعها منذ عام 2020. وهي تؤكد التقدم في استكشاف الفضاء وتسلط الضوء على أهمية دراسة الكويكبات لاكتساب نظرة ثاقبة حول أصول كوكبنا. النظام الشمسي والموارد المحتملة للبعثات المستقبلية.

مصادر:

- نجحت المركبة الفضائية أوزوريس-ريكس التابعة لناسا في جمع عينة من الكويكب بينو

- "Bennu 3-D: تشريح كويكب" بقلم بريان ماي ودانتي لوريتا