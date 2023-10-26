استكشاف الظاهرة المدهشة لتشتت الضوء بواسطة ذرة واحدة

توصل الباحثون في قسم الفيزياء بجامعة هومبولت في برلين إلى اكتشاف رائد حول تشتت الضوء بواسطة ذرة واحدة. نشر الفريق بقيادة يورغن فولز وأرنو راوشنبيوتل النتائج التي توصلوا إليها في مجلة Nature Photonics المرموقة. هذه الرؤية الجديدة لا تلقي الضوء على سلوك الضوء على المستوى المجهري فحسب، بل تحمل أيضًا إمكانية التقدم في الاتصالات الكمومية.

وفقا لفرضية ماكس بلانك من عام 1900، يتبادل الضوء الطاقة مع المادة في وحدات منفصلة تسمى الكم. اقترح ألبرت أينشتاين لاحقًا أن هذه الكمات، أو الفوتونات، هي الجسيمات الأساسية للضوء. اليوم، تستطيع الثنائيات الضوئية اكتشاف فوتون واحد، حيث تقوم بتحويل الكشف إلى نبضات تيار قصيرة.

عندما يتم تحفيز ذرة واحدة للتألق بواسطة شعاع الليزر، فإن ضوء الفلورسنت الناتج يتصرف بشكل مختلف عن ضوء الليزر الذي أثارها. في حين أن الفوتونات تحدث في وقت واحد في ضوء الليزر، فإن الذرة الواحدة تبعثر فوتونًا واحدًا فقط في المرة الواحدة. ومع ذلك، وجد الباحثون أنه عندما يضرب فوتونان ليزر ذرة واحدة في وقت واحد، فإن الذرة تمتص فوتونًا واحدًا ولكنها تسمح للثاني بالمرور. ثم ينبعث الفوتون الممتص في اتجاه عشوائي قبل أن تتمكن الذرة من امتصاص فوتون آخر.

وجاء الاكتشاف المفاجئ عندما قام فريق البحث بإزالة مكون لون معين من ضوء الفلورسنت باستخدام مرشح. ولاحظوا أن تيار الفوتونات المنفردة يتحول إلى أزواج من الفوتونات التي تم اكتشافها في نفس الوقت. يتحدى هذا التأثير غير المتوقع إدراكنا اليومي ويتحدى المعتقدات السابقة حول قدرات التشتت لذرة واحدة.

وبالإضافة إلى طبيعتها الرائعة، فإن لهذه الظاهرة آثار عملية على تقنيات الكم. أزواج الفوتونات المتولدة من خلال هذه العملية متشابكة ميكانيكا الكم، مما يتيح ظواهر مثل النقل الآني للحالات الكمومية. ويعتقد الباحثون أن استخدام الذرات المفردة كمصادر لأزواج الفوتون المتشابكة يفوق المصادر الموجودة من حيث السطوع والتوافق مع المكررات الكمومية والبوابات الكمومية المستخدمة في الاتصالات الكمومية بعيدة المدى.

إن القدرة على معالجة وفهم سلوك الضوء على المستوى الذري تفتح إمكانيات جديدة في مجال الاتصالات الكمومية ومعالجة المعلومات. يعد هذا البحث بمثابة تذكير بأن حدسنا اليومي قد لا يتوافق دائمًا مع الأعمال المعقدة للعالم المجهري.

أسئلة وأجوبة

ما أهمية البحث الذي أجراه قسم الفيزياء في جامعة هومبولت؟

يقدم البحث رؤى جديدة حول سلوك تشتت الضوء بواسطة ذرة واحدة وتطبيقاته المحتملة في الاتصال الكمي.

ماذا اكتشف الباحثون؟

ووجد الباحثون أنه عند إزالة مكون لون معين من ضوء الفلورسنت المنبعث من ذرة واحدة، يتحول تيار الفوتونات المفردة إلى أزواج من الفوتونات التي يتم اكتشافها في وقت واحد.

كيف يؤثر هذا الاكتشاف على التواصل الكمي؟

أزواج الفوتون المتشابكة المتولدة من خلال هذه العملية لها تطبيقات عملية في الاتصالات الكمومية، مثل النقل الآني للحالات الكمومية والتوافق مع المكررات الكمومية والبوابات الكمومية.

ما هو التشابك الكمي الميكانيكي؟

يشير التشابك الكمي الميكانيكي إلى ظاهرة يصبح فيها جسيمان متصلين بطريقة تجعل حالة أحد الجسيمين تعتمد على حالة الجسيم الآخر، بغض النظر عن المسافة الفيزيائية بينهما.

كيف يمكن أن يساهم هذا البحث في التقدم في تقنيات الكم؟

من خلال فهم سلوك التشتت للذرات المفردة وقدرتها على توليد أزواج فوتونات متشابكة، يمكن للباحثين تطوير مصادر أكثر كفاءة وأكثر سطوعًا للمعلومات الكمومية لتطبيقات الاتصالات الكمومية ومعالجة المعلومات.