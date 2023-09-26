التوليد الضوئي لإشارات الميكروويف ASK بتنسيق SSB

ملخص:

اقترح الباحثون في جامعة هواتشونغ للعلوم والتكنولوجيا في ووهان بالصين طريقة لتوليد إشارات الموجات الدقيقة بمفتاح تحويل السعة (ASK) بتنسيق النطاق الجانبي الفردي (SSB) باستخدام تقنية الضوئيات بالموجات الدقيقة. تتغلب هذه التقنية على قيود التكنولوجيا الكهربائية التقليدية بالموجات الدقيقة وتسمح بتوليد إشارات الموجات الدقيقة ASK عالية التردد وعريضة النطاق.

إن مفتاح تحويل السعة (ASK) عبارة عن إشارة ميكروويف ذات نطاق عريض للغاية ولها تطبيقات في الحرب الإلكترونية والاتصالات اللاسلكية وأنظمة الرادار. ومع ذلك، فإن الطرق التقليدية لتوليد إشارات الموجات الدقيقة ASK باستخدام الخلط التناظري للترددات الراديوية والتوليف الرقمي المباشر تفرض قيودًا على تردد الموجة الحاملة ومعدل بتات التشفير للإشارات. يهتم الباحثون باستكشاف تقنية الضوئيات بالموجات الدقيقة كحل لهذه القيود.

تتضمن تقنية الضوئيات الميكروويفية استخدام الضرب البصري لتوليد إشارات الموجات الدقيقة. ومع ذلك، فإن عرض النطاق الترددي للكاشفات الضوئية يحد عادةً من أعلى تردد يمكن تحقيقه. لتعظيم تردد الموجات الصغرية ضمن النطاق الترددي المحدود للكاشف الضوئي، يقترح الباحثون استخدام إشارات الموجات الصغرية بتنسيق نطاق جانبي واحد. يعمل هذا النهج على تخفيف قيود عرض النطاق الترددي التي تفرضها الأجهزة الإلكترونية الضوئية ويسمح بسرعات اتصال أعلى.

علاوة على ذلك، فإن استخدام تعديل النطاق الجانبي الفردي يتيح ترددات موجات صغرية أعلى، والتي يمكن إرسالها عبر نطاقات تردد أعلى. وهذا يفتح إمكانيات جديدة لأنظمة الاتصالات عالية التردد.

تم نشر البحث بعنوان "التوليد الضوئي لإشارات الموجات الدقيقة ASK بتنسيق SSB" في مجلة Frontiers of Optoelectronics. تتمتع التقنية المقترحة بالقدرة على إحداث ثورة في توليد إشارات الموجات الدقيقة ASK، مما يتيح أنظمة اتصالات أسرع وأكثر كفاءة.

التعاريف:

- تبديل إزاحة السعة (ASK): شكل من أشكال التشكيل حيث يتغير اتساع الإشارة الحاملة لتمثيل المعلومات الرقمية.

- تقنية الضوئيات الميكروويفية: مجال الدراسة الذي يجمع بين تقنيات الموجات الدقيقة والتقنيات البصرية لتوليد ومعالجة ونقل إشارات الموجات الدقيقة باستخدام المكونات البصرية.

- النطاق الجانبي الفردي (SSB): تقنية تعديل تنقل نطاقًا جانبيًا واحدًا للإشارة بينما تقمع النطاق الجانبي الآخر والإشارة الحاملة.

- الأجهزة الإلكترونية الضوئية: الأجهزة التي تقوم بتحويل الإشارات الكهربائية إلى إشارات ضوئية أو العكس.

مصادر:

– ويلي جو وآخرون، “الجيل الضوئي لإشارات الموجات الدقيقة ASK بتنسيق SSB،” حدود الإلكترونيات الضوئية (2023). دوى: 10.1007/s12200-023-00075-2

- الاقتباس: "تقنية تعديل النطاق الجانبي المفرد يمكنها تخفيف قيود عرض النطاق الترددي" (2023، 26 سبتمبر) تم استرجاعها في 26 سبتمبر 2023 من Phys.org