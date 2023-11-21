تقنية جديدة تسمح بالمعالجة الدقيقة والكشف عن أيونات العناصر الأرضية النادرة في الجسيمات النانوية

يبحث العلماء باستمرار عن المنصات الأكثر كفاءة وموثوقية لمعالجة المعلومات الكمومية. أحد الأهداف الرئيسية هو تطوير نظام لا يمكنه فقط إجراء العمليات الكمومية بدقة وسرعة عالية، بل يمكنه أيضًا التفاعل مع الشبكة الكمومية. وهذا من شأنه أن يتيح إنشاء إنترنت كمي قوي. ولتحقيق ذلك، يحتاج العلماء إلى نظام يمكنه توليد التشابك بين الكيوبتات والفوتونات للمادة طويلة العمر، مما يسمح بواجهة سريعة ومنخفضة الخسارة بين العقد المختلفة لشبكة كمومية مستقبلية.

وفي دراسة حديثة نشرت في مجلة Optica، قام فريق من الباحثين من ICFO، بقيادة البروفيسور هيوز دي ريدماتن، بتطوير تقنية جديدة تعالج هذه التحديات. ومن خلال استخدام بلورات الأرض النادرة المشبعة بالأيونات، تمكن الباحثون من إنشاء نظام يتمتع بالخصائص الضرورية للتفاعل الفعال مع المادة الضوئية واكتشاف الأيون الفردي. تم احتجاز الأيونات داخل الجسيمات النانوية وإقرانها بتجويف دقيق من الألياف.

قام الفريق بتنمية جسيمات نانوية مشبعة بأيونات الإربيوم، حيث تحتوي كل جسيمة نانوية على حوالي 1000 أيون إير. ثم تم وضع هذه الجسيمات النانوية على مرآة وتم تبريدها إلى حوالي 6 كلفن. ومن خلال محاذاة مرآة منحنية مصنوعة من ألياف بصرية مع جسيم نانوي، تم تشكيل تجويف. تمكن الباحثون من معالجة واكتشاف أيونات الأرض النادرة بدقة داخل الجسيمات النانوية باستخدام هذا الإعداد.

تتمثل ميزة استخدام الجسيمات النانوية في أن حجمها المنخفض يسمح بكثافة عالية من الأيونات مع الحفاظ على متوسط ​​مسافة فيزيائية منخفضة بينها. وهذا يضمن أن ترددات الأيونات متميزة بما يكفي لتمييزها بالكامل، مما يتيح معالجة الأيونات الفردية. أثبت الباحثون أنه يمكن العثور على كوكبة من الأيونات المتفاعلة داخل الجسيمات النانوية، مما يجعلها مرشحًا محتملاً لنظام معالجة المعلومات الكمي صغير الحجم.

يفتح هذا التطور إمكانيات جديدة لتصنيع الأجهزة الكمومية وتطوير تقنيات الحوسبة الكمومية والاتصالات. من خلال فهم والتحكم في الأيونات الأرضية النادرة الفردية داخل الجسيمات النانوية، يمكن للعلماء فتح طرق جديدة لمعالجة المعلومات الكمومية وبناء شبكات كمومية أكثر كفاءة.

أسئلة وأجوبة

1. ما هي الكيوبتات؟

الكيوبتات هي اللبنات الأساسية للمعلومات الكمومية. يمكن أن تكون أنظمة فيزيائية، مثل الدوائر فائقة التوصيل، أو الذرات المحاصرة، أو العيوب في المواد الصلبة، التي تشفر المعلومات الكمومية باستخدام حالات مختلفة.

2. كيف تتفاعل الكيوبتات مع بعضها البعض؟

يمكن للبتات الكمومية أن تتفاعل مع بعضها البعض من خلال طرق مختلفة، مثل المجالات الكهربائية أو المغناطيسية التي تعتمد على حالة الكيوبت. تعتبر هذه التفاعلات ضرورية لتنفيذ العمليات الكمومية وخلق التشابك بين الكيوبتات.

3. ما هي بلورات الأرض النادرة المشبعة بالأيونات؟

البلورات المشبعة بالأيونات الأرضية النادرة هي مواد صلبة تحتوي على أيونات من مجموعة العناصر الأرضية النادرة. تتمتع هذه البلورات بخصائص فريدة، مثل أوقات التماسك الطويلة والحالات الأرضية المختلفة، مما يجعلها مناسبة للتفاعل بين الضوء والمادة وترميز المعلومات الكمومية.

4. كيف تعمل التقنية الجديدة؟

تتضمن التقنية الجديدة زراعة جسيمات نانوية مشبعة بأيونات الأرض النادرة ووضعها على المرآة. من خلال محاذاة مرآة منحنية على الألياف الضوئية مع جسيم نانوي، يتم تشكيل تجويف. يسمح هذا الإعداد بالمعالجة الدقيقة والكشف عن أيونات الأرض النادرة المفردة داخل الجسيمات النانوية، مما يسهل التفاعل الفعال مع المادة الضوئية.

5. ما هي التطبيقات المحتملة لهذه التقنية؟

تفتح هذه التقنية إمكانيات تصنيع الأجهزة الكمومية وتطوير تقنيات الحوسبة الكمومية والاتصالات. ومن خلال فهم الأيونات الأرضية النادرة الفردية والتحكم فيها داخل الجسيمات النانوية، يمكن للعلماء استكشاف طرق جديدة لمعالجة المعلومات الكمومية وبناء شبكات كمومية أكثر كفاءة.

(مصدر: ICFO)