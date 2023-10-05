الإمكانات الواعدة لبروتينات الخلية الواحدة

بروتينات الخلية الواحدة هو مجال يستكشف عدم تجانس وتنوع الخلايا الفردية، ويقدم رؤى أعمق في بيولوجيا الخلية والاستجابات الخلوية. على عكس البروتينات السائبة، التي تحلل متوسط ​​التعبير البروتيني عبر مجموعة من الخلايا، توفر بروتينات الخلية المفردة فهمًا جديدًا لكيفية مساهمة مسارات الإشارات المعقدة في الوظيفة العامة للخلية كنظام. ومن المتوقع أن يكون لهذا المجال تأثير عميق على الطب الشخصي من خلال تحسين تشخيص الأمراض وعلاجها.

وقد استفادت أبحاث السرطان، على وجه الخصوص، بالفعل من بروتينات الخلية الواحدة. وقد ساعد ذلك في تسليط الضوء على سبب استجابة خلايا معينة داخل الورم لعلاجات محددة بينما لا تستجيب خلايا أخرى. تستمر مجموعة الأدوات الخاصة ببروتينات الخلية الواحدة في التطور، مع تطوير مسارات عمل جديدة وأدوات تحليلية بانتظام. يعد قياس الطيف الكتلي (MS) حاليًا الطريقة السائدة المستخدمة في معظم التجارب، ولكن هناك إثارة متزايدة حول تسلسل الجزيء الواحد وتطبيقاته المحتملة في علم البروتينات.

يعد تسلسل البروتين أحادي الجزيء وبروتينات MS أحادية الخلية من الأساليب المتميزة. تعتمد بروتينات مرض التصلب العصبي المتعدد أحادية الخلية على قياس آلاف النسخ من ببتيد معين، بينما تقيس تقنيات تسلسل البروتين أحادي الجزيء النسخ الفردية من كل ببتيد. في حين أن هذين المجالين من المرجح أن يتقاربا في مرحلة ما، إلا أنهما لم يتم استخدامهما بعد لقياس الببتيدات أو البروتينات في الخلايا المفردة.

يقوم العديد من بائعي مرض التصلب العصبي المتعدد بتطوير أدوات لدعم بروتينات مرض التصلب العصبي المتعدد أحادية الخلية. ومع ذلك، فإن تسلسل الجزيء المفرد لا يزال في مرحلة إثبات المفهوم. يعتبر مرض التصلب العصبي المتعدد أحادي الخلية حاليًا أكثر تقدمًا وجاهزًا للاستخدام، ولكن يمكن أن يكون لتسلسل الجزيء المفرد تطبيقات تكميلية في اكتشاف البروتينات ذات مستوى التتبع الفائق. من المحتمل أن تكون هناك مجالات للمنافسة والتكامل بين هاتين التقنيتين مع استمرارهما في التقدم.

تواجه كل من بروتينات MS أحادية الخلية وتسلسل البروتين تحديات تتعلق بقيود النطاق الديناميكي وإنتاجية القياس. تحسين إعداد العينات وفصلها يمكن أن يفيد كلا المجالين. من المهم أن نلاحظ أنه على الرغم من ظهور تقنيات البروتينات غير المتعلقة بمرض التصلب العصبي المتعدد، يظل قياس الطيف الكتلي متعدد الاستخدامات وقادرًا على دراسة مجموعة واسعة من التحاليل من أنظمة بيولوجية مختلفة. إن تعدد استخداماتها يسمح لها بسد الفجوات حتى مع نضوج التقنيات الناشئة الأخرى.

وبالنظر إلى المستقبل، إذا استمرت بروتينات الخلية الواحدة في التقدم من حيث الإنتاجية والحساسية، فمن المحتمل أن تصبح الوضع الافتراضي لتنميط البروتين. على غرار النسخ، يوفر قياس مجموعات الخلايا بشكل فردي تفاصيل الخلية المفردة ومعلومات على مستوى السكان في وقت واحد.

المصدر: الدكتور ريان كيلي، أستاذ مشارك في قسم الكيمياء والكيمياء الحيوية بجامعة بريجهام يونج