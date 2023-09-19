في كتاب عن مستقبل الذكاء الاصطناعي، يقدم ماكس تيجمارك، الأستاذ في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، سيناريو بائسًا تتبنى فيه الآلات أهدافًا تضر بالبشرية إذا كانت غير قادرة على الفهم الدقيق للمصالح البشرية والمواءمة معها. ورغم أن هذا قد يبدو بعيد المنال، فإن جنسنا البشري، من خلال التوسع السريع في الذكاء البشري، كان له تأثير عميق على الكوكب والكائنات الحية الأخرى.

إن البشرية، التي واجهت ذات يوم لحظة حرجة مع بقاء بضعة آلاف فقط من الأفراد، تمثل الآن 36% من جميع الثدييات على الأرض. و60% إضافية تتكون من حيوانات مثل الأبقار التي يتم تربيتها للاستهلاك البشري. 4% فقط حيوانات برية. لقد أدى التقدم الذي أحرزناه إلى تقليص المساحة المتاحة للحيوانات الأخرى، مما أدى إلى الانقراض الجماعي السادس، وهو الأول الذي يحدث بسبب نوع واحد. لا يقتصر حدث الانقراض هذا على الأنواع الفردية، بل يؤثر على فروع كاملة من الشجرة التطورية، حيث تختفي الأجناس بمعدل أسرع 35 مرة مما كانت عليه في الـ 65 مليون سنة الماضية.

لقد وجد الباحثون أن ما لا يقل عن ثلث الفقاريات المعروفة تشهد انخفاضًا في أعدادها وتقتصر على النظم البيئية الأصغر. على سبيل المثال، كان هناك 10 ملايين فيل في بداية القرن العشرين، ولكن اليوم أصبح العدد أقل من نصف مليون، مع توقف العديد من البلدان عن استضافة هذه المخلوقات الرائعة.

إن فقدان أجناس بأكملها لا يؤدي إلى تعطيل النظم البيئية فحسب، بل يؤثر أيضًا على صحة الإنسان ورفاهيته. أدى اختفاء الحيوانات المفترسة الكبيرة في مناطق معينة إلى زيادة أعداد الغزلان والفئران ذات الذيل الأبيض، والتي تستضيف القراد الذي ينقل مرض لايم. بالإضافة إلى ذلك، يساهم الاستغلال المفرط للموارد الطبيعية وتدمير التنوع البيولوجي في انتشار الأمراض بين الحيوانات والبشر، كما رأينا مع جائحة كوفيد-19.

إن الحفاظ على التنوع البيولوجي والاستثمار في حماية الغابات الاستوائية، حيث توجد أعلى مستويات التنوع البيولوجي، أمر بالغ الأهمية للتخفيف من انهيار النظم البيئية. ومن الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة، مصحوبة باستثمارات كبيرة، لمنع المزيد من الدمار. وإذا واصلنا مسارنا الحالي، فقد تكون العواقب كارثية أكثر بكثير مما يمكننا أن نتصور.

المصادر: كتاب ماكس تيجمارك عن الذكاء الاصطناعي، دراسة منشورة في PNAS، قاعدة بيانات الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة