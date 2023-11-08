تفقد الأرفف الجليدية في شمال جرينلاند أكثر من ثلث حجمها بسبب ارتفاع درجات حرارة المحيط

كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة Nature Communications أن الرفوف الجليدية في شمال جرينلاند شهدت خسارة كبيرة في الحجم على مدار الخمسين عامًا الماضية. واستخدم الباحثون صور الأقمار الصناعية والنمذجة المناخية لتحديد أن هذه الأرفف الجليدية فقدت أكثر من 50% من حجمها الإجمالي منذ عام 35، مع انهيار ثلاثة أرفف بالكامل.

والعامل الرئيسي وراء هذه الخسارة هو ارتفاع درجات حرارة المحيطات، مما أدى إلى زيادة الذوبان. تسلط الدراسة الضوء على التأثير القوي للتحكم المحيطي في تغيرات الجرف الجليدي، حيث تتوافق الزيادة الملحوظة في الذوبان مع ارتفاع درجة الحرارة المحتملة للمحيطات.

تحتوي جرينلاند على كمية هائلة من الجليد، ويشكل ذوبان أرففها الجليدية سببًا للقلق فيما يتعلق بارتفاع مستوى سطح البحر. بين عامي 2006 و2018، صُنفت الطبقة الجليدية في جرينلاند على أنها ثاني أكبر مساهم في ارتفاع مستوى سطح البحر بأكثر من 17%. يمكن أن يكون للتصريف من الجروف الجليدية عواقب وخيمة على ارتفاع مستوى سطح البحر.

شهد أحد الجرف الجليدي، ستينبسي، انخفاضًا حادًا في الحجم من عام 2000 إلى عام 2013، حيث انخفض إلى 34٪ فقط من حجمه السابق. وتكون الأرفف الجليدية معرضة بشكل خاص للذوبان لأنها تطفو على المحيط الذي يمتص كمية كبيرة من الحرارة من الكوكب.

كما أدى ضعف هذه الجروف الجليدية إلى تراجع الأنهار الجليدية وزيادة تصريف الجليد في المحيط. وقد لاحظ علماء الجليد أن هذا الذوبان المتزايد قد أدى إلى تسريع تراجع الأنهار الجليدية في المنطقة.

وتؤكد نتائج الدراسة الحاجة الملحة لمعالجة ارتفاع درجات حرارة المحيطات. وكانت وكالة ناسا قد ذكرت سابقًا أن صيف عام 2023 كان الموسم الأكثر سخونة على الإطلاق على الأرض، حيث تجاوزت درجات حرارة المحيط حول فلوريدا 100 درجة فهرنهايت. ويساهم ارتفاع درجات حرارة المحيطات في جميع أنحاء العالم في ذوبان الجليد القاعدي، مما يؤدي إلى ترقق الجليد من القاع.

ويحذر الباحثون من أنه في ظل التوقعات المستقبلية للتأثير الحراري للمحيطات، من المرجح أن تستمر معدلات الذوبان القاعدي في الارتفاع أو تظل عند مستوى مرتفع. وقد يكون لهذا آثار كبيرة على استقرار الأنهار الجليدية في جرينلاند.

أسئلة وأجوبة:

ما هي الرفوف الجليدية؟ الرفوف الجليدية عبارة عن منصات عائمة سميكة من الجليد تتكون من امتداد الأنهار الجليدية أو الصفائح الجليدية إلى المحيط.

الرفوف الجليدية عبارة عن منصات عائمة سميكة من الجليد تتكون من امتداد الأنهار الجليدية أو الصفائح الجليدية إلى المحيط. لماذا الرفوف الجليدية أكثر عرضة للذوبان؟ تعتبر الرفوف الجليدية أكثر عرضة للذوبان من الأنهار الجليدية أو الصفائح الجليدية لأنها تطفو على المحيط الذي يمتص كمية كبيرة من الحرارة من الكوكب.

تعتبر الرفوف الجليدية أكثر عرضة للذوبان من الأنهار الجليدية أو الصفائح الجليدية لأنها تطفو على المحيط الذي يمتص كمية كبيرة من الحرارة من الكوكب. ما هي عواقب ذوبان الرفوف الجليدية؟ ويساهم ذوبان الجروف الجليدية في ارتفاع مستوى سطح البحر، إذ يؤدي إلى تصريف كميات كبيرة من الجليد إلى المحيط.