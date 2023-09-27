وجدت دراسة جديدة أن منطقة سياتل تعرضت لزلزال هائل منذ 1,100 عام

تشير دراسة جديدة إلى أن منطقة سياتل ربما تكون قد تعرضت لزلزال هائل بلغت قوته 7.8 درجة قبل حوالي 1,100 عام، بسبب التمزق المتزامن لصدوع مخفية. وهذا أقوى بكثير مما تشير إليه التحذيرات الحالية من مناطق الصدع هذه.

أشارت الأبحاث السابقة إلى أن منطقة بوجيه ساوند، التي تضم سياتل وتاكوما وأولمبيا، قد اهتزت بزلازل كبيرة بين عامي 900 و930 بعد الميلاد. وقدرت هذه الزلازل قوتها في 7 درجات منخفضة، ويُعتقد أن هناك زلزالين كبيرين على الأقل. الزلازل خلال هذا الوقت، واحدة من منطقة صدع سياتل (SFZ) وآخر من منطقة صدع جبل سادل (SMFZ).

ومع ذلك، فقد قامت دراسة حديثة نشرت في مجلة Science Advances بتحليل بقايا الأشجار المتحجرة، ووجدت أن منطقتي الصدع من المحتمل أن تتمزق في وقت واحد أو خلال فترة زمنية قصيرة جدًا. وإذا كان هذا صحيحا، فإن الزلزال الناتج سيكون أقوى مما كان متوقعا في السابق.

فحصت الدراسة أشجار التنوب دوغلاس المتحجرة من ستة مواقع عبر بوجيه ساوند. ومن خلال الجمع بين عدد حلقات الأشجار والتأريخ بالكربون المشع، حدد الباحثون أن هذه الأشجار ماتت خلال فترة ستة أشهر بين 923 و924 ميلادي. ويشير هذا الإطار الزمني إلى أن الزلازل نتجت عن نفس حركات الصفائح التكتونية، مما يزيد من احتمال حدوث زلازل متزامنة.

وفقًا للباحثين، إذا انفجرت منطقة SFZ وSMFZ في نفس الوقت مرة أخرى، فقد يؤدي ذلك إلى أقوى زلزال يمكن أن تنتجه مناطق الصدع هذه. ويجب تحديث نماذج التحذير الحالية لتأخذ في الاعتبار هذا السيناريو المدمر المحتمل.

تسلط الدراسة الضوء أيضًا على أن منطقة اندساس كاسكاديا (CSZ)، وهي خط صدع يمتد من جزيرة فانكوفر إلى شمال كاليفورنيا، تشكل أكبر تهديد زلزالي لسياتل. يمكن أن تنتج منطقة CSZ زلازل تبلغ قوتها حوالي 9، على غرار "الزلزال الكبير" الذي حدث في عام 1700.

هذا الاكتشاف له آثار كبيرة على 4 ملايين شخص يقيمون حاليًا في بوجيه ساوند. ومن المهم مراجعة وتكييف تدابير الاستعداد للزلازل بناءً على هذه النتائج.

المصادر: تقدم العلوم