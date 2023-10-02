التنبؤ بعيوب الدوران في كربيد السيليكون: خطوة نحو تطوير تقنيات الكم

أجرى الباحثون في كلية بريتزكر للهندسة الجزيئية بجامعة شيكاغو دراسة حسابية للتنبؤ بخلق عيوب دوران محددة في كربيد السيليكون. توفر نتائج دراستهم، المنشورة في مجلة Nature Communications، خطوة مهمة في تحديد معاملات التصنيع لعيوب الدوران التي يمكن استخدامها في التقنيات الكمومية.

فهم عيوب الدوران

عيوب الدوران في أشباه الموصلات والعوازل هي شوائب أو ذرات في غير موضعها في مادة صلبة تحمل دورانًا إلكترونيًا. يمكن استخدام هذه الخاصية لإنشاء الكيوبتات، وهي الوحدة الأساسية للعمل في تقنيات الكم. ومع ذلك، لم يتم بعد تحسين تركيب عيوب الدوران بشكل كامل، ولا توجد استراتيجية واضحة لهندسة هذه العيوب وفقًا لمواصفات محددة. في كربيد السيليكون، وهي مادة معروفة بتوفرها وإمكاناتها للبتات الكمومية المغزلية، أسفرت تجارب مختلفة عن توصيات مختلفة لإنشاء عيوب السبين المرغوبة.

رحلة حسابية

لفهم تكوين عيوب الدوران، استخدم فريق البحث بقيادة جوليا جالي عمليات محاكاة ذرية شاملة. ركزوا على التنبؤ بتكوين نوع معين من عيوب الدوران المعروفة باسم "الفراغات"، والتي يتم إنشاؤها عن طريق إزالة ذرة السيليكون والكربون من كربيد السيليكون. تُظهِر الوظائف الشاغرة تطبيقات واعدة للاستشعار وتقنيات الكم.

فتح الاستشعار الكمي

يمتلك الاستشعار الكمي القدرة على اكتشاف المجالات المغناطيسية والكهربائية، وكذلك الكشف عن تعقيدات التفاعلات الكيميائية المعقدة. ومع ذلك، لفتح هذه الإمكانية، يجب إنشاء عيوب الدوران الصحيحة أو الكيوبتات في المواقع الصحيحة. قام الفريق بدمج تقنيات حسابية متعددة لدراسة حركات الذرات والشحنات أثناء تكوين الخلل في درجات حرارة مختلفة.

تحقيق القدرة على التحكم

كشفت عمليات المحاكاة التي أجراها الفريق عن الظروف المحددة التي يمكن بموجبها أن تتشكل عيوب السبين المفرغة بكفاءة وتحكم في كربيد السيليكون. من خلال فهم الآلية المعقدة لتكوين العيوب، يصبح من الممكن تجنب عيوب التداخل غير المرغوب فيها التي قد تؤثر على قدرات الاستشعار المطلوبة لعيوب الدوران. يمكن للتجاربيين استخدام الأدوات الحسابية التي طورها فريق البحث لهندسة عيوب الدوران المختلفة في كربيد السيليكون وأشباه الموصلات الأخرى.

التوجهات المستقبلية

ويخطط الفريق لتوسيع دراساتهم الحسابية لتشمل ظروفًا أكثر واقعية، مثل الأسطح والإجهاد والعيوب المجهرية. ويهدفون أيضًا إلى فهم كيفية تأثير الأسطح على تكوين خلل الدوران. في حين أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لتعميم أدواتهم للتنبؤ بنطاق أوسع من عمليات تكوين العيوب ومصفوفات العيوب، فإن دراسة إثبات المبدأ التي أجراها الفريق توضح القدرة على تحديد الشروط المطلوبة حسابيًا لإنشاء عيوب الدوران المرغوبة. ومع استمرار البحث وتحسينات الخوارزميات، أصبح التقدم في التقنيات الكمومية في متناول اليد.

مصادر:

– اتصالات الطبيعة (2023). دوى: 10.1038/s41467-023-41632-9