تظهر الدراسة أن محاكاة السفر الافتراضي عبر الزمن تحل مشاكل تجريبية

طور الباحثون في جامعة كامبريدج محاكاة توضح كيف يمكن للتلاعب بالتشابك، وهو سمة من سمات نظرية الكم، أن يحل المشكلات التي تبدو مستحيلة باستخدام الفيزياء القياسية. تستكشف الدراسة، التي نُشرت في مجلة Physical Review Letters، الموضوع المثير للجدل حول ما إذا كانت الجسيمات يمكنها السفر إلى الوراء عبر الزمن وربطها بعلم القياس الكمي.

التشابك الكمي هو ظاهرة حيث يمكن للجسيمات القريبة من بعضها البعض أن تظل متصلة حتى عند فصلها. هذا هو أساس الحوسبة الكمومية، حيث تقوم الجسيمات المتصلة بإجراء حسابات معقدة لا تستطيع أجهزة الكمبيوتر التقليدية التعامل معها. في المحاكاة، يقوم أحد التجريبيين بتشابك جسيمين، مع استخدام جسيم واحد في التجربة. عند الحصول على معلومات جديدة، يتلاعب التجريبي بالجسيم الثاني لتغيير الحالة السابقة للجسيم الأول، مما يغير نتيجة التجربة.

يشرح المؤلف الرئيسي David Arvidsson-Shukur المحاكاة باستخدام تشبيه إرسال هدية إلى شخص ما بناءً على قائمة رغباته. في سيناريو يحترم التسلسل الزمني، من المستحيل معرفة الهدية التي يجب إرسالها مسبقًا. ومع ذلك، إذا تلقى المرسل قائمة الرغبات بعد إرسال الهدية، فإن المحاكاة توضح كيف أن تغيير الإجراء السابق بأثر رجعي يمكن أن يضمن النتيجة المرجوة.

ولمعالجة الاحتمال الكبير للفشل في المحاكاة، يقترح الباحثون إرسال عدد كبير من الفوتونات المتشابكة واستخدام مرشح لضمان وصول الفوتونات الصحيحة فقط إلى الكاميرا. يقارن المؤلف المشارك إيدان ماكونيل ذلك بإرسال هدايا متعددة ثم إبلاغ المستلم بالتسليم الذي يجب التخلص منه بناءً على النتيجة المرجوة.

يعد ارتباط المحاكاة بقياس الكم مهمًا للتطبيقات التكنولوجية. ومن خلال تغيير الفوتونات الأصلية بأثر رجعي، يمكن للباحثين تحسين إعداد الفوتونات في التجارب، حتى بعد وصولها إلى العينة.

وفي حين أن احتمالية فشل المحاكاة تبلغ 75%، إلا أن الباحثين يسلطون الضوء على أن الحاجة إلى مرشح أمر مطمئن. ويشير ذلك إلى أن المحاكاة لا تعمل بشكل متسق، بما يتماشى مع مبادئ النسبية والنظريات الأخرى التي تشكل فهمنا الحالي للكون.

بشكل عام، توضح هذه الدراسة إمكانية محاكاة سيناريوهات السفر عبر الزمن لحل المشكلات التجريبية وتحسين النتائج في التجارب الكمومية.

مصادر:

– رسائل المراجعة البدنية (2023). دوى: 10.1103/PhysRevLett.131.150202