نموذج حاسوبي يكشف عن تطور الغطاء الجليدي في جبال الألب على مدى 120,000 ألف سنة

أعاد نموذج حاسوبي جديد بناء تطور الغطاء الجليدي في جبال الألب على مدى 120,000 ألف سنة الماضية بدقة غير مسبوقة، وفقا لدراسة أجراها خبراء من جامعات لوزان وبرن وزيورخ. يوفر النموذج تجربة بصرية آسرة ويعد إنجازًا كبيرًا في مجال علم الجليد وعلم المناخ.

استخدم الباحثون الأدلة الجيومورفولوجية في هذا المجال، مثل الركام والصخور غير المنتظمة، للتحقق من صحة المحاكاة. وكان تعقيد عملية النمذجة واضحا، حيث استغرق الأمر ست سنوات لإعداد النماذج المناخية والجليدية بشكل صحيح لتتناسب مع ما لوحظ في الواقع.

ومع ذلك، فإن التحقق من النموذج بعد 24,000 عام يمثل تحديًا بسبب الحد الأقصى الجليدي خلال تلك الفترة مما أدى إلى القضاء على جميع الأدلة السابقة. وعلى الرغم من وجود هذا القيد، فإن النموذج الحاسوبي يظل أداة قوية لتأطير فهمنا لظاهرة الانحباس الحراري العالمي.

ومن خلال مقارنة الماضي بالحاضر، يكشف النموذج عن اختلاف صارخ. منذ ما يقرب من 24,000 سنة، كانت مدن مثل لوزان مغطاة بأكثر من كيلومتر واحد من الجليد، مما يؤكد التأثير الكبير لتغير المناخ الحالي.

تتميز جبال الألب الأوروبية بأنها سلسلة جبال بارزة تمتد عبر أوروبا الوسطى، وتغطي مساحة تبلغ حوالي 200,000 ألف كيلومتر مربع. لقد أثرت هذه الجبال الشامخة على ثقافات واقتصادات وبيئات البلدان التي تمتد فيها، بما في ذلك النمسا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وليختنشتاين وموناكو وسلوفينيا وسويسرا. تشكلت جبال الألب منذ ملايين السنين من خلال اصطدام الصفائح التكتونية، مما أدى إلى مناظر طبيعية خلابة وقمم شاهقة نراها اليوم.

تواجه منطقة جبال الألب ظروفًا مناخية متنوعة، مما يدعم مجموعة واسعة من الأنواع النباتية والحيوانية المستوطنة. علاوة على ذلك، تلعب جبال الألب دورًا رئيسيًا في الاقتصاد الأوروبي باعتبارها وجهة سياحية شهيرة وصناعة تعدين ذات أهمية تاريخية.

بشكل عام، توفر هذه الدراسة رؤى قيمة حول تطور الغطاء الجليدي لجبال الألب ودور جبال الألب الأوروبية في تشكيل المناظر الطبيعية والثقافات البشرية.

مصادر:

– مجلة علم الجليد