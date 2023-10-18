توفر المحاكاة ثلاثية الأبعاد الجديدة نظرة ثاقبة حول مورفولوجيا الكيلونوفا

نجحت محاكاة حاسوبية ثلاثية الأبعاد رائدة في تكرار الميزات الطيفية التي لوحظت في كيلونوفا، مما سلط الضوء على آثار الاندماج بين نجمين نيوترونيين. المحاكاة، التي أجراها العلماء في GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung وجامعة كوينز بلفاست، تصور بدقة التفاعلات بين الإلكترونات والأيونات والفوتونات داخل المادة التي تم طردها أثناء حدث الاندماج، والتي تحدد الضوء الذي يمكن ملاحظته من خلال التلسكوبات.

تغطي المحاكاة العملية الكاملة لاندماج النجوم النيوترونية، بما في ذلك التخليق النووي لأسر النيوترونات، والطاقة المنطلقة عن طريق التحلل الإشعاعي، والنقل الإشعاعي الذي يتضمن عشرات الملايين من التحولات الذرية للعناصر الثقيلة. ومن خلال استخدام نموذج ثلاثي الأبعاد، يمكن للمحاكاة التنبؤ بدقة بالضوء المرصود من أي زاوية رؤية. عند النظر إليها من زاوية عمودية تقريبًا على المستوى المداري للنجمين النيوترونيين، فإن التوزيعات الطيفية المحاكاة تشبه إلى حد كبير السمات المرصودة لـ كيلونوفا AT3gfo.

يمثل هذا الإنجاز خطوة مهمة إلى الأمام في فهمنا لأصول العناصر الثقيلة، مثل البلاتين والذهب، التي يتم إنتاجها أثناء اندماج النجوم النيوترونية. يتم إنشاء ما يقرب من نصف العناصر الأثقل من الحديد في بيئات ذات درجات حرارة شديدة وكثافة نيوترونية، وهي الظروف التي تحدث أثناء الاندماج والانفجار اللاحق للنجوم النيوترونية. تنتج المادة المقذوفة من هذه العملية نوى ثقيلة غير مستقرة وغنية بالنيوترونات، والتي تتحلل في النهاية وتطلق طاقة، مما يؤدي إلى انبعاث ضوء ساطع وسريع التلاشي.

في حين أن المحاكاة ثلاثية الأبعاد توفر رؤى قيمة، إلا أن هناك تحديات أخرى تنتظرنا. يحتاج الباحثون إلى حساب المعدل الذي يتغير به التوزيع الطيفي بمرور الوقت، ووصف خصائص المواد المقذوفة في مرحلة متأخرة بدقة. وسوف يعتمد التقدم المستقبلي في هذا المجال على البيانات التجريبية الذرية والنووية عالية الجودة، والتي ستوفرها مرافق مثل FAIR.

إن الاتفاق غير المسبوق بين المحاكاة ورصد كيلونوفا AT2017gfo يعمق فهمنا للعمليات المعقدة التي تنطوي عليها عمليات اندماج النجوم النيوترونية والإنتاج اللاحق للعناصر الثقيلة. ومع التقدم المستمر في هذا المجال، سيتمكن العلماء من تقديم تنبؤات أكثر دقة وكشف الظروف التي تم فيها تصنيع هذه العناصر.

المصدر: رسائل مجلة الفيزياء الفلكية (2023) عبر Phys.org