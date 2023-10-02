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هل يمكن للديدان تجربة العواطف الشبيهة بالخوف؟

Byمامفو بريشيا

أكتوبر 2، 2023
هل يمكن للديدان تجربة العواطف الشبيهة بالخوف؟

تشير دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة مدينة ناغويا في اليابان وجامعة نورث إيسترن في الولايات المتحدة إلى أن الديدان الخيطية Caenorhabditis elegans، وهي دودة مستديرة صغيرة، قد تعاني من مشاعر تشبه الخوف. على الرغم من افتقارها إلى العيون والعمود الفقري والدماغ، أظهرت الديدان استجابة سلبية عند تعرضها لصدمة كهربائية قصيرة، وهربت بسرعات عالية لعدة دقائق بعد ذلك. ويعتقد الباحثون أن رد الفعل المطول هذا يشير إلى حالة دماغية أقرب إلى الخوف.

في حين أن مسألة ما إذا كانت اللافقاريات يمكن أن تشعر بمشاعر مشابهة للبشر لا تزال موضع نقاش، فإن الأدلة من التجارب السابقة على جراد البحر، والنحل الطنان، وذباب الفاكهة تشير إلى أنها يمكن أن تواجه حالات معرفية إيجابية وسلبية دائمة بعد محفزات محددة. كتب تشارلز داروين نفسه عن التعبير عن الغضب والرعب والغيرة والحب في الحشرات، على الرغم من أن هذا كان يعتمد بشكل أساسي على التجسيم وليس على التجارب الموضوعية.

لقد كان قياس العواطف لدى الحيوانات بشكل موضوعي تحديًا. ومع ذلك، اقترح علماء الأحياء ديفيد أندرسون ورالف أدولفز إطارًا في عام 2014 يُعرّف العواطف بأنها حالات داخلية مركزية ناجمة عن محفزات محددة. لكي يتم اعتباره استجابة عاطفية، يجب أن يستوفي رد فعل الحيوان معايير معينة، بما في ذلك الاستمرار بعد انتهاء المحفز، وزيادة أو نقصان الاستجابة لمدى المحفز، والسيطرة على الاستجابات السلوكية الأخرى، والثبات اعتمادًا على نوع المحفز.

يلبي سلوك C. elegans ثلاثة على الأقل من هذه المعايير في الاستجابة للصدمات الكهربائية، مما يشير إلى أنه حتى الديدان يمكن أن تشعر بمشاعر أساسية مثل الخوف. استمرت الديدان في الفرار من موقع الصدمة بسرعات عالية لأكثر من دقيقتين بعد استشعار تيار كهربائي متردد لمدة 2 ثانية. خلال هذه الحالة من الخوف، تجاهلوا الطعام القريب، مما يشير إلى أن المحفزات الإيجابية تم قمعها من خلال الحالة العاطفية السلبية. ويشير أيضًا إلى أن هذه الاستجابة العاطفية قد تكون معممة، مما يعني أنه يمكن تحفيزها من خلال محفزات مختلفة واستجابات التأثير لمحفزات أخرى.

ويشير البحث إلى أن الدوائر العصبية في C. elegans قد تلقي الضوء على تنظيم المشاعر في جميع أنحاء المملكة الحيوانية. من خلال فهم الآليات المشتركة للاستجابات العاطفية، يمكن للعلماء الحصول على نظرة ثاقبة لتطور المشاعر السلبية المستمرة التي تظهر في اضطرابات المزاج مثل الاكتئاب. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد ما إذا كانت الديدان المستديرة تظهر حالات عاطفية إيجابية استجابة للمكافآت مثل الطعام.

ونشرت الدراسة في علم الوراثة.

مصادر:
– دراسة علم الوراثة أجراها باحثون من جامعة مدينة ناغويا وجامعة نورث إيسترن.

By مامفو بريشيا

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