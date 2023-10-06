آلية خرخرة القطط: دراسة جديدة تتحدى الفهم السابق

تتحدى دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة فيينا الاعتقاد السائد منذ فترة طويلة بأن القطط تنتج أصوات الخرخرة من خلال الانقباضات الدورية لعضلات الطية الصوتية. وخلافا للنظريات السابقة، تشير الدراسة إلى أن حنجرة القطة يمكن أن تولد أصوات خرخرة دون الحاجة إلى مدخلات عصبية دورية أو تقلصات عضلية متكررة.

تقليديًا، كان يُعتقد أن خرخرة القطط يتم إنتاجها من خلال الانكماش الإيقاعي واسترخاء عضلات الطيات الصوتية داخل الحنجرة، مما يتطلب تحكمًا عصبيًا مستمرًا من الدماغ. ومع ذلك، يكشف البحث الجديد عن آلية مختلفة في اللعب. كشفت التحقيقات التشريحية التي أجريت كجزء من الدراسة عن وسادة فريدة داخل الطيات الصوتية للقطط، والتي تمكنها من إنتاج أصوات منخفضة التردد مرتبطة بالخرخرة.

تظهر نتائج الدراسة أن القطط المنزلية يمكنها توليد أصوات منخفضة النبرة بشكل مثير للإعجاب بترددات الخرخرة دون الحاجة إلى تقلصات العضلات الدورية. تشبه هذه الأصوات "الصوت الصرير" أو "الصوت المزعج" الذي يلاحظ عند البشر. يثير هذا الاكتشاف تساؤلات حول فهمنا الحالي لخرخرة القطط ويسلط الضوء على الحاجة إلى مزيد من البحث.

وفقًا لكريستيان تي. هيربست، الباحث الرئيسي، فإن وجود هذه الوسادة الفريدة في الطيات الصوتية للقطط قد يفسر كيف يمكن لهذا الحيوان الصغير أن يصدر أصواتًا بترددات منخفضة بشكل لا يصدق. وتتراوح الترددات المرصودة بين 20-30 هرتز، وهي أقل بكثير من أدنى الأصوات الجهيرية التي تنتجها الأصوات البشرية.

الدراسة، التي نشرت في مجلة Current Biology، لا تدحض النظرية السابقة تماما ولكنها تسلط الضوء على عدم اكتمال فهمنا لخرخرة القطط. هناك حاجة إلى مزيد من البحث لفهم آلية الخرخرة بشكل كامل وأهميتها في نطق القطط.

المرجع: "يمكن لحناجر القطط المنزلية أن تنتج ترددات خرخرة دون مدخلات عصبية" بقلم كريستيان ت. هيربست، وتمارا بريج، وماكسيم جارسيا، وفيت هامبالا، وريكاردو هوفر، وجيرالد إي. فايسنجروبر، ويان جي سفيك، ودبليو تيكومسيه فيتش، علم الأحياء الحالي ، DOI: 10.1016/j.cub.2023.09.014.