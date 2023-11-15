النمل الحريري يكتشف الخصائص الطبية الطبيعية في حشرة المن

كشفت دراسة حديثة أجراها فريق من علماء الأحياء وعلماء الحيوان من النمسا وهولندا وألمانيا وفنلندا عن اكتشاف رائع حول النمل الحريري. وقد وجد هؤلاء الباحثون أدلة على أن النمل الحريري يستهلك حشرات المن لمكافحة الالتهابات الفطرية، مما يسلط الضوء على شكل فريد من أشكال العلاج الذاتي داخل المملكة الحيوانية.

وقد ألمحت الدراسات السابقة إلى الفوائد الطبية المحتملة لحشرة المن بالنسبة لأنواع معينة بسبب تراكم بيروكسيد الهيدروجين في أجسامها. وبناءً على هذه الفكرة، اكتشف فريق البحث ما إذا كان النمل الحريري يستهلك حشرات المن عمدًا من أجل العلاج الذاتي. أخذتهم تحقيقاتهم إلى موقع في فنلندا، حيث جمعوا عددًا كبيرًا من النمل الحريري لفحصه.

وبالعودة إلى المختبر، قام الفريق بتعريض نصف النمل للعدوى الفطرية الضارة. تم بعد ذلك تقديم خيار من الطعام لكل من مجموعات النمل المصابة وغير المصابة - مزيج قياسي من العسل والأجار أو نفس المزيج المملوء بحشرات المن المسحوقة، ويتم تقديمه بكميات متفاوتة.

وكشفت نتائج الدراسة عن نمط ملحوظ. النمل الحريري الذي لا يعاني من أي إصابات يستهلك المزيج القياسي فقط، مما يشير إلى تفضيله للطعام المألوف. ومع ذلك، فإن النمل المصاب يقسم باستمرار اختيار وجبته بنسبة 50/50 بين المزيج القياسي والمزيج المكمل بحشرات المن. ومن اللافت للنظر أنه بمجرد اختفاء العدوى الفطرية، عاد النمل المصاب إلى استهلاك المزيج القياسي فقط، مما يشير إلى التوقف عن العلاج الذاتي.

وخلص فريق البحث إلى أن النمل الحريري كان يمارس بالفعل العلاج الذاتي عن طريق استهلاك حشرات المن، بينما أظهر أيضًا قدرة ملحوظة على تنظيم تناوله بشكل مناسب. إن استهلاك المزيج المنقوع بحشرة المن فقط قد يؤدي إلى التسمم ببيروكسيد الهيدروجين، في حين أن استهلاك القليل جدًا سيؤدي إلى عدم كفاية الدفاع ضد العدوى. سمح اختيار نظام غذائي متوازن للنمل المريض باستخلاص العناصر الغذائية الضرورية لدعم أجهزته المناعية.

للمضي قدمًا، يخطط الفريق للتحقيق في سلوك النمل في بيئة أكثر طبيعية لفهم ميلهم لاستهلاك حشرات المن أثناء الطقس.

أسئلة وأجوبة

ما هو التطبيب الذاتي؟ يشير التطبيب الذاتي إلى الظاهرة التي يسعى فيها الكائن الحي عمدًا إلى البحث عن مواد معينة واستهلاكها لعلاج أو تخفيف مرض أو عدوى. كيف يساعد المن في الالتهابات الفطرية؟ تم العثور على أن حشرة المن تحتوي على بيروكسيد الهيدروجين، والذي يمكن أن يساعد في مكافحة الالتهابات الفطرية في بعض الأنواع. لماذا يستهلك النمل المصاب مزيجًا من الطعام العادي وحشرات المن؟ إن اتباع نظام غذائي متوازن سمح للنمل المصاب باستخلاص العناصر الغذائية الضرورية مع الاستفادة أيضًا من الخصائص المضادة للميكروبات المحتملة لحشرات المن. ماذا كان سيحدث لو أن النمل المصاب استهلك فقط مزيجًا من حشرة المن؟ من المحتمل أن يؤدي استهلاك المزيج المملوء بحشرة المن حصريًا إلى التسمم ببيروكسيد الهيدروجين، والذي قد يكون قاتلاً للنمل الحريري. لماذا عاد النمل المصاب إلى تناول المزيج القياسي فقط بعد اختفاء العدوى الفطرية؟ وبمجرد زوال العدوى الفطرية، لم يعد النمل المصاب بحاجة إلى فوائد حشرات المن المضادة للميكروبات، وعاد إلى تفضيلاته الغذائية المعتادة.

المصدر phys.org