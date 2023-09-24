الحرير أقوى من الكيفلار: مستقبل الملابس الواقية

لطالما تم الترحيب بالحرير باعتباره قماشًا فاخرًا ومطلوبًا، ولكن ماذا لو كان بإمكانه أيضًا توفير حماية لا مثيل لها؟ ويستكشف العلماء الآن فكرة صنع حرير أقوى من مادة الكيفلار، وهي مادة صناعية معروفة بقوتها العالية ومتانتها. ومن خلال الجمع بين قوة حرير العنكبوت وسهولة الإنتاج من دودة القز، يحقق الباحثون خطوات كبيرة في تطوير هذه المادة الثورية.

تم استخدام دودة القز، وهي يرقات عثة بومبيكس موري، لعدة قرون لإنتاج الحرير بسبب طبيعتها التعاونية وقدرتها على إنتاج كميات كبيرة من القماش. ومع ذلك، فإن الحرير الذي تنتجه دودة القز لا يضاهي قوة حرير العنكبوت. لم تنجح محاولات زراعة العناكب لإنتاج الحرير، حيث تميل العناكب إلى قتال بعضها البعض حتى يتبقى عدد قليل منها فقط.

وللتغلب على هذا التحدي، لجأ العلماء إلى التعديل الوراثي. وفي دراسة نشرت في مجلة Matter، نجح الباحثون في إدخال بروتين حرير العنكبوت يسمى MiSp في جينوم دودة القز باستخدام تقنية تحرير الجينات كريسبر. وأدى ذلك إلى إنتاج ديدان قز هجينة قادرة على إنتاج ألياف أقوى من حرير دودة القز التقليدية وأقوى بنحو ستة أضعاف من ألياف الكيفلار.

في حين أن الحرير الهجين ليس بنفس قوة بعض حرير العنكبوت، إلا أنه لديه القدرة على إحداث ثورة في الصناعات المختلفة. وفي المستقبل، يمكن استخدام هذا الحرير لتطوير مواد خفيفة الوزن وقوية لتطبيقات الفضاء، مثل الطائرات والمركبات الفضائية. بالإضافة إلى ذلك، فإنه يبشر بالخير في المجالات الطبية، وخاصة بالنسبة للخيوط الجراحية والضمادات.

على الرغم من أنه قد لا يكون متاحًا للاستخدام التجاري في الملابس أو الأزياء المضادة للرصاص في أي وقت قريب، فإن تطوير الحرير الأقوى من الكيفلار يُظهر إمكانية استخدام مواد وقائية متقدمة. يفتح البحث عالمًا من الإمكانيات لإنشاء أقمشة تجمع بين الأناقة والراحة والحماية التي لا مثيل لها. من يدري، ربما في يوم من الأيام، ستتمكن شخصيات مثل جون ويك من الحصول على بدلات مصنوعة من هذا الحرير المذهل.

مصادر:

– “البقاء على قيد الحياة في عالم جون ويك القاتل (يُبث الآن على قناة بيكوك)”.

- "" ثويب، ثويب! حرير العنكبوت يحبس الخلايا السرطانية في شبكته”.

– دراسة بحثية منشورة في مجلة Matter.